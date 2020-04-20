Parasentez; karın içinden sıvı alma işlemidir. Özel bir iğne kullanılarak alınır. Herhangi bir nedenden ötürü örnek olması amacıyla ya da fazla olan sıvının boşaltılması amacıyla yapılan bir uygulamadır. Karın içindeki bazı organların içerisinde az miktarda sıvı bulunmaktadır. Bu kısım bir zarla sınırlındırılmış bir durumdadır. Oluşan bazı enfeksiyonlar, enfeksiyonlar ve tümörler nedeni ile sıvı toplanması oluşabilmektedir.

Parasentez Nasıl Yapılır?

Parasentez; 15-30 dakika süren sıvı alma işlemidir. Örnek amacıyla alınması halinde daha kısa süre içerisinde tamamlanmaktadır. Ancak sıvının tümünün boşaltılması sağlanacaksa daha uzun sürebilmektedir.

Öncelikle hastanın kıprdamayacak şekilde sırt üstü yatırılarak işlem uygulanmak üzere hazırlanması gereklidir.

Parasentez işleminin uygulanacağı alan bazı maddelerle temizlenmesi suretiyle steril bir duruma getirilir. Gerekirse örtü ile etrafı kapatılabilir.

Parasentez için; iğne yapılmadan önce lokal anesteziye gerek duyulmaz.

İğne bölgeye batırılır ve karın içine girer hafif bir acı hissedilir.

İğnenin içerisine örnek olacak sıvı çekilir ya da sıvının tamamı boşaltılacaksa sıvının çekilmesi işlemine devam edilir.

İşlem bitiminde iğne çıkarılır ve uygulanan kısma gazlı bezle basınç uygulanır.

Kanama ve ya sızıntı ihtimali kontrol edildikten sonra flaster kapatılır ve parasentez uygulması sona erer.

Bazen sıvı çıkarılmama durumu söz konusu olabilmektedir bu nedenle işlem takrar edilerek yenilenir. Fazla sıvı boşalması halinde baş dönmesine ya da tansiyona neden olabilmektedir.