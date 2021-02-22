Parasını istediği mektup 'tehdit' sayıldı

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Trabzon'da borç verdiği parayı alamadığı kişinin dükkanının kapısına tehdit mektubu asınca, hapis istemiyle karşı karşıya kaldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Çarşı Mahallesinde bir iş merkezinde işyeri bulunan T.K., dükkanının kapısına bir mektup asıldığını gördü. İddiaya göre mektupta “İki aylığına aldın niye ödemiyorsun? Borcuna sahip çıkmayan namusuna sahip çıkamaz. Paramı başkasına ödeme. İp bağlarım sokak sokak. 5 senedir fındık sataydın, başına ip bağlayacaksın” yazıyordu. Bunun üzerine polis merkezine giden T.K., kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü M.I.’dan şikâyetçi oldu. Mektubu polise teslim eden T.K., M.I. adlı kişiyle alacak verecek yüzünden karşılıklı şikayette bulunduklarını söyledi.

'MEKTUPTA BENİ YORMAMASINI İSTEDİM'

Şikâyet üzerine harekete geçen Çarşı Polis Merkezi ekipleri, M.I. adlı kişiyi gözaltına aldı. Mektubu kendisinin yazdığını kabul eden M.I., 5 yıl önce T.K.’ya 5 bin TL borç verdiğini belirterek, “Tehdit etmedim, aldığı parayı geri istedim. Beni yormamasını yazdım. Bir ay önce borcunu ödemediği için tartışmıştık ve kendisinden şikayetçi olmuştum. Benim kendisine bir zararım olmaz. Ben kimseyi tehdit etmedim” diye konuştu.

SAVCI 2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, M.I. hakkında iddianame hazırladı. Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede, M.I.'nın imzasız mektup ve özel işaretlerle tehdit suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi.