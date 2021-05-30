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Burdur'da paraşütçüyle diyaloğu güldüren çiftçinin uçma hayali gerçek oldu

Burdur'da tarlasına inen yamaç paraşütçüsüyle arasında geçen konuşma gündem olan çiftçi Kazım Öz (30),Türkiye'yi güldürdü. Öz, yamaç paraşütüyle uçma hayalini de gerçekleştirdi. Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü Başkan Fatih Kılıçaslan ile ikili atlayış yapan Kazım Öz'ün bu kez de havadayken yaşadıkları ve söyledikleri güldürdü

HAYALİ GERÇEK OLDU! Son dakika: Paraşütçüyle diyaloğu güldüren çiftçinin kendisi de uçtu - Haberler
Paraşütçüyle diyaloğu güldürmüştü! Kendisi de uçtu
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DHA

Burdur merkez Yassıgüme köyünde oturan çiftçi Kazım Öz'ün arpa ekili tarlasına inen Kanadalı yamaç paraşütçüsüyle yaptığı Burdur şiveli diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

DHA'da yer alan habere göre, Kanadalı paraşütçüyle yaptığı konuşma binlerce kez izlenip, yorumlanan Kazım Öz, gazetecilere verdiği röportaja imkan olursa uçmak istediğini dile getirdi.

Burdur Yamaç Paraşütü ve Spor Kulübü üyeleri, Kazım Öz'ün bu isteğini yerine getirmek üzere Avşar Tepe'ye davet etti. Kazım Öz, Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü Başkan Fatih Kılıçaslan ile Avşar Tepe'den Burdur Gölü halk plajına ikili atlayış yaptı.

Uçuş anını cep telefonuyla görüntüleyen Kazım Öz, "Abi ne bu. Kazasız belasız iniş ya Rabbim. İnsan korkuyor buradan. Allah'ım ya Rabbim" diyerek yaşadığı heyecan ve korkuyu dile getirdi. Fatih Kılıçaslan'ın akrobatik hareketleri sırasında ise kendinden geçen Kazım Öz, "Abi gözünü seveyim etme. İndir abi. Gözlerimi kapattım abi. Abi mahsus mu ediyorsun Kolu bacağı kırmayalım" diye bağırdı.

'ELLERİM AYAKLARIM TİTRİYOR'

"Burdur Gölü halk plajına indiklerinde ise Kazasız belasız indik. Ne dersen de ayakların yere basacak" diyen Kazım Öz, paraşütle atlama deneyimini ise şöyle değerlendirdi:

"Yamaç paraşütünü merak ediyordum. Fatih ağabey davet etti. Burdur'a geldim. Atlayışımızı yaptık. İlk başta sıkıntı yoktu. Sonra ne yaptı bilmiyorum ipleri çekip, korktuk. Ellerim ayaklarım titriyor. Zevkli, havada döndük. Devamlı havalarda uçanları görüyordum. Fatih ağabey davet etti. İşi gücü bıraktık uçuşa geldik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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