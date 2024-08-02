Paris 2024'te Djokovic - Alcaraz finali!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Sırp tenisçi Novak Djokovic ile İspanyol raket Carlos Alcaraz finalde karşılaşacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tenis tek erkekler finalini Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz oynayacak.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier ve Suzanne Lenglen kortlarında düzenlenen organizasyonda tek erkekler ve çift kadınlar yarı finalleri oynandı.
Tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'i 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.
Bir diğer yarı final eşleşmesinde ise Sırp Novak Djokovic, İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükselen ikinci isim oldu.