Paris Belediyesine yolsuzluk soruşturması kapsamında polis baskını

Fransız polisi, Paris Belediye Başkanı'nın yolsuzluk ve yasa dışı çıkar sağlamakla suçlandığı soruşturma kapsamında belediye binasına baskın düzenledi.

France Info'nun haberine göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF) tarafından Kasım 2023'te Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo hakkında yolsuzluk ve yasa dışı çıkar sağlamak suçlamasıyla açılan soruşturma çerçevesinde Hotel de Ville olarak bilinen Paris Belediye Sarayı arandı.

Belediye Başkanı Hidalgo, yaptığı yazılı açıklamada, hakkındaki suçlamalar karşısında "rahat ve kendinden emin" olduğunu belirtti. Hidalgo, adaletin "hakikati ortaya çıkaracağına" olan inancını ifade etti.