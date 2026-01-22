Paris Hilton'un çocuklarıyla birlikte pembe dünyası

Paris Hilton, yeni belgeselinin galasını bir aile şovuna dönüştürdü. Hilton, müzikal yolculuğunu anlatan 'Infinite Icon: A Visual Memoir' adlı belgeselin Los Angeles'ta düzenlenen galasında kameraların karşısına; eşi Carter Reum, 3 yaşındaki oğlu Phoenix ve 2 yaşındaki kızı London ile birlikte geçti.

Pembe renkli halıya çıkan Paris Hilton'un çocukları da kendisi gibi pembe renkli kıyafetler giymişti. Hilton'un çocukları pembe kıyafetlerinin yanı sıra güneş gözlükleriyle de annelerinin genelde tercih ettiği görünümünü taklit eder gibiydi.

REKLAM

Galada Paris Hilton'a annesi Kathy Hilton ile babası Rick Hilton da destek verdi.

Paris Hilton'un erkek kardeşi Barron Hilton ile eşi Tessa da galada hazır bulundu.

Galaya katılan ünlü isimler arasında Lizzo, Demi Lovato, Sia, Tiffany Haddish, Sofia Vergara, Kathy Griffin, Heidi Klum, Carmen Electra, Rachel Zoe ve Tallulah Willis de vardı.

'Infinite Icon: A Visual Memoir' adlı belgesel film, Paris Hilton'un çocukluk hayallerinden gece kulüplerine gittiği ergenlik dönemine, ilk albümünden müzikal yeniden keşfine kadar müzik yolculuğunu anlatıyor. Filmde Hilton'un konser görüntüleri, sansürsüz anları, arşiv klipleri, daha önce hiç görülmemiş ev videoları ve yeni röportajları bir arada yer alıyor.