Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Paris Hilton'un çocuklarıyla birlikte pembe dünyası

        Paris Hilton'un çocuklarıyla birlikte pembe dünyası

        Paris Hilton, müzikal yolculuğunu anlatan belgeselin galasını, bir aile şovuna dönüştürdü. Hilton, kameralar karşısına çocuklarıyla birlikte pembeler içinde geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 12:48 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paris Hilton'un pembe dünyası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Paris Hilton, yeni belgeselinin galasını bir aile şovuna dönüştürdü. Hilton, müzikal yolculuğunu anlatan 'Infinite Icon: A Visual Memoir' adlı belgeselin Los Angeles'ta düzenlenen galasında kameraların karşısına; eşi Carter Reum, 3 yaşındaki oğlu Phoenix ve 2 yaşındaki kızı London ile birlikte geçti.

        Pembe renkli halıya çıkan Paris Hilton'un çocukları da kendisi gibi pembe renkli kıyafetler giymişti. Hilton'un çocukları pembe kıyafetlerinin yanı sıra güneş gözlükleriyle de annelerinin genelde tercih ettiği görünümünü taklit eder gibiydi.

        REKLAM

        Galada Paris Hilton'a annesi Kathy Hilton ile babası Rick Hilton da destek verdi.

        Paris Hilton'un erkek kardeşi Barron Hilton ile eşi Tessa da galada hazır bulundu.

        Galaya katılan ünlü isimler arasında Lizzo, Demi Lovato, Sia, Tiffany Haddish, Sofia Vergara, Kathy Griffin, Heidi Klum, Carmen Electra, Rachel Zoe ve Tallulah Willis de vardı.

        'Infinite Icon: A Visual Memoir' adlı belgesel film, Paris Hilton'un çocukluk hayallerinden gece kulüplerine gittiği ergenlik dönemine, ilk albümünden müzikal yeniden keşfine kadar müzik yolculuğunu anlatıyor. Filmde Hilton'un konser görüntüleri, sansürsüz anları, arşiv klipleri, daha önce hiç görülmemiş ev videoları ve yeni röportajları bir arada yer alıyor.

        Paris Hilton, filmde 2000'li yılların başlarında sorunlu gençlik döneminde ve medya tarafından gördüğü istismarın ardından müziğin hayatını nasıl kurtardığını gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kar aralıklı sürecek

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel İstanbul ve Marmara'da kar yağışı beklendiğini söyledi

        #paris hilton
        #film
        #gala
        #paris hiltonun çocukları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?