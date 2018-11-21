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Paris Hilton, yaklaşık 10 ay önce oyuncu Chris Zylka ile nişanlandığını ve Zylka’nın iki milyon dolarlık yüzükle evlenme teklifi ettiğini duyurmuştu. O dönem çiftin nişanlanması kadar yüzük de konuşulmuştu. Ünlü çift geçtiğimiz gün ayrılırken, 2 milyon dolarlık tektaş bir kez daha gündeme geldi.