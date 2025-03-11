Paris'in "son kralı" Dembele

Paris Saint-Germain'in (PSG) kanat oyuncusu Ousmane Dembele, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmasının ardından hücum hattının yeni lideri haline geldi. Futbol otoriteleri, hücum yetenekleri ve oyun tekniği nedeniyle Dembele'yi sıkça Mbappe ile karşılaştırıyor.

Ligue 1'in 20. haftasında Paris Saint-Germain'in Brest'i 5-2 mağlup ettiği maçta üç gol atan Dembele, üst üste iki maçta "hat-trick" yapan ilk PSG oyuncusu oldu. Dembele, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Stuttgart karşısında alınan 4-1'lik galibiyette de üç gol kaydetmişti.

Mbappe, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında İtalya karşısında sergilediği olağanüstü performansın ardından Dembele’yi "dünya futbolunun en iyi genç oyuncusu" olarak nitelendirmiş ve "gelecek için umut vadeden bir ortaklığımız var, iyi anlaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. REKLAM Her iki ayağını da etkili kullanabilen 27 yaşındaki Dembele, her iki ayağını da etkili kullanabilen, hızlı ve teknik bir oyuncu olarak biliniyor. Sol ve sağ kanatta rahatlıkla oynayabilen Fransız yıldız, asistleriyle de takımına büyük katkı sağlıyor.

GÖÇMEN BİR AİLEDE BÜYÜDÜ Göçmen bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Normandiya bölgesinde dünyaya gelen Dembele, futbol kariyerine Evreux Jugend'da başladı. Annesi Moritanya, babası ise Mali kökenli olan futbolcu, kariyerine 2010 yılında Evreux Jugend'da başladı. Dört yıl sonra Stade Rennais’in genç takımına transfer olan Dembele, ilk profesyonel maçına Fransa Lig Kupası (Coupe de la Ligue) ile çıktı. 2015-16 sezonunda 29 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Dembele için Borussia Dortmund ve Liverpool kıyasıya bir transfer yarışına girdi. Genç yıldız, tercihini Alman devinden yana kullanarak 35 milyon avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer oldu. Almanya'da sadece bir sezon geçiren oyuncu, çıktığı 50 maçta 10 gol atıp 21 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi ve Almanya Kupası’nı da koleksiyonuna ekledi. REKLAM

BARCELONA'DAKİ ZORLU DÖNEM Brezilyalı süperstar Neymar’ı Paris Saint-Germain’e gönderdikten sonra yerini doldurmak isteyen Barcelona, aradığı ismi Almanya’da buldu. İspanyol devi, Borussia Dortmund’dan Dembele’yi 105 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı ve serbest kalma bedelini 400 milyon avro olarak belirledi. İlk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri olması beklenen Fransız yıldızın Barcelona kariyeri ise hayal kırıklığıyla başladı. Oynadığı karşılaşmalarda taraftarların ve teknik ekibin beklentilerini karşılayamayan Dembele, Barcelona'da 10’a yakın sakatlık geçirdi. Peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 5 sezonda sadece 185 maça çıkabilen Dembele, 40 gol ve 41 asistlik bir performans sergileyebildi. Fransız oyuncu, Barcelona kariyerinde 3 La Liga şampiyonluğu, 2 İspanya Kupası ve 2 İspanya Süper Kupa olmak üzere toplam 7 kupa kazandı.