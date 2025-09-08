Paris Jackson, babası Michael Jackson'ı anlatan filme tepkili

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, gelecek yıl vizyona girecek Michael Jackson biyografisinde rol alıp almadığı konusundaki kafa karışıklığını giderdi.

Paris Jackson, filme hiçbir katkısının olmadığını, projeden tamamen uzak durduğunu açıkladı ve yapımın babasının hikâyesini olduğundan daha olumlu göstererek gerçeği çarpıttığını öne sürdü.

Filmde 'Popun Kralı'nın babası Joe Jackson'ı canlandıran Colman Domingo, geçtiğimiz günlerde "Paris ve erkek kardeşi Prince projeyi destekliyor" demişti. Paris Jackson, bu sözlere Instagram'dan yanıt vererek, sete hiç gitmediğini ve yaratıcı sürece dâhil olmadığını söylerken, "Colman Domingo, yüzde sıfır katkım olan bir filmin setinde 'yardımsever' olduğumu insanlara söyleme. Bu çok tuhaf" diye yazdı.

"Senaryonun ilk taslaklarından birini okudum ve dürüst olmayan/içime sinmeyen şeyler hakkında notlarımı verdim. Bunlar üzerinde durmadıklarında hayatıma devam ettim" diyen Paris Jackson, notlarının dikkate alınmadığını söyledi.

Paris Jackson - Prince Jackson

"Bu yüzden vazgeçtim ve olduğu gibi bıraktım, çünkü bu benim projem değil. Ne yapacaklarsa onu yapacaklar" diyen Paris Jackson; "Bu noktaya kadar hiçbir şey söylemememin en büyük nedeni, çoğunuzun bundan memnun kalacağını bilmem. Film, babamın hayran kitlesinin hâlâ fantezi dünyasında yaşayan çok belirli bir kesimine hitap ediyor ve onlar da bundan memnun kalacaklar" ifadesini kullandı.