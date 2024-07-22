Paris Olimpiyatları öncesi olimpiyat tarihinin ilginç olayları..

Diskalifiye olaylarından altın madalya hikayelerine, oyunlar için yapılan harcamalar ve hazırlıklara kadar tarihte olimpiyat oyunlarında yaşanan bazı ilginç olaylar şöyle:

- 1928 yılındaki Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı kürekçi Henry Pearce, çeyrek finalde yarışırken teknesini durdurarak, nehirden geçmekte olan ördek sürüsüne yol verdi. Pearce duraksamasına karşın altın madalyayı ülkesine götürmeyi başardı.

- 1904 yılında Amerikalı maraton koşucusu Fred Lorz, St. Louis'de yapılan oyunlarda yarışın büyük bir bölümünü arabaya binerek tamamladığı ortaya çıkınca diskalifiye oldu.

- "Tarzan" filmleriyle bilinen ABD'li aktör Johnny Weismuller, 1924 ve 1928 olimpiyat oyunlarında yüzmede toplam beş altın madalya kazandı. REKLAM - Uçan hedef atıcılığında, 1900 yılındaki olimpiyat oyunlarında ''kilden güvercin'' yerine gerçek güvercinler kullanıldı ve müsabakalarda 300 güvercin telef edildi. - 1948 yılındaki Londra Olimpiyatları'nda kötü hava koşulları nedeniyle oyunlar akşam karanlığına sarkınca, araba farlarıyla mücadelelerin yapıldığı alanlar aydınlatıldı. MİLLİ MARŞLARA 3 DAKİKA KURALI Olimpiyat oyunlarındaki madalya töreninde, her ülkenin milli marşı kural gereği üç dakikadan fazla çalınamıyor. Uruguay'ın altı buçuk dakika uzunluğundaki milli marşı ise bu kurala uymuyor.

- 2012 Londra Olimpiyatları'nda doğal hayatı korumak için olimpiyat parkına 500 kuş ile 150 yarasa yuvası yerleştirildi. - Antik Yunan döneminde Olympia'da atletler çıplak olarak müsabakalara katılırdı. - Siyahi atletler olimpiyatlarda 1960 yılına kadar maraton kazanamadı. Maraton kazanan ilk siyahi atlet, 1960 yılında Etiyopyalı Abebe Bikila oldu. - Olimpiyat oyunlarının açılışında meşaleyi yakan ilk kadın atlet ise 1968'deki Meksiko Olimpiyatları'nda Norma Basilio oldu. REKLAM MADALYA YERİNE TABLO 1900 Paris Olimpiyatları'nda kazanan atletlere madalya yerine tablo hediye edildi. Fransızlar tabloların madalyadan daha değerli olduğunu savundu.