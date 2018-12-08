'Sarı Yelekliler'in cumartesi (bugün) için yaptığı eylem çağrısı sonrası, Fransa hükümeti geniş güvenlik önlemleri alırken; eylemlerin gerçekleştirilmesi beklenen noktalarda iş yeri bulunan Fransızlar, olası yağma olaylarından endişeleniyor. Paris'in en lüks caddesi olarak bilinen Şanzelize'de iş yeri sahipleri, işletmelerinin vitrin ve girişlerini metal ve tahta plakalarla kapattı. Olası yağma ve saldırılara karşı önlem alan iş yeri sahipleri, önceki eylemler sırasında yaşanan zararın tekrarlanmasından çekiniyor.

DHA'nın haberine göre; Paris'te yaşayan Türk esnaflar da yürüyüş günü dükkânlarını kapatacaklarını; kendilerine göre önlemler alacaklarını söylediler. Paris'te restoran işleten Saffet Gökdemir, "Gösteriler bütün esnafa kötü anlar yaşatıyor, herkesin camlarını kırıyor, arabalarını yakıyorlar, tahta ya da bir şeylerle kapatarak önlemler alacağız" dedi.Aynı restoranda aşçı olarak çalışan Mahir Deniz, "Olaylar bizi, çalışanları, misafirleri etkiliyor. Buralar geçim kaynağımız. Her hafta bir olay oluyor, iki haftadır kapatıyoruz ve bu olaylardan inanılmaz şekilde rahatsızız" diye konuştu.Paris'te bir otelde çalıştığını belirten Nihat Özgüner de, "14 yıldır Paris'teyim. Şanzelize'ye 200 metre uzaklıktayız. Olaylar çığırından çıktı ve birçok iptaller var bu yüzden. Ben de destekliyorum fakat kırıp dökmeleri değil, haklarımızı savunmalarını destekliyorum. Gördüğünüz gibi tahta ile kapattık her yeri ve endişeliyiz" dedi.