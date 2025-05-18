Parkinson hastalığı beyinde dopamin üreten hücrelerin hasar görmesiyle ortaya çıkıyor ilerleyici ve kronik bir sinir sistemi hastalığı olarak insan yaşamını önemli ölçüde etkiliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülay Kenangil, bu hastalığın özellikle titreme, kas sertliği, hareketlerde yavaşlama ve denge kaybı gibi motor semptomlarla seyrettiğini ifade etti.

Bahar aylarında sıklıkla tüketilen taze baklanın içerisindeki doğal levodopa maddesi bulundurduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kenangil, bakla tüketiminin motor semptomlar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Kontrollü ve doktor onayı olmadan tüketilen baklanın ise ilaçlarla etkileşime girerek olumsuz sonuçlara neden olabileceğinin altını çizdi.

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"İLAÇ YERİNE BAKLA YEMEK DOĞRU DEĞİL"

Baklanın dopamin öncüsü olan levodopa içerdiğini belirten Prof. Dr. Kenangil, bu özelliğin hastaları yanıltmaması gerektiğini belirtti.

“Bakla mevsimi geldi. Bakla ile Parkinson arasında bir ilişki var. Taze bakla, Parkinson hastalığında eksik olan dopamin maddesinin öncüsü olan levodopa dediğimiz bir aminoasit var” dedi. Prof. Dr. Kenangil, baklanın rastgele veya yüksek miktarda tüketilmesinin çeşitli yan etkileri olabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bu yüzden levodopayı keşfedip ilaç yerine ya da ilaçlarla birlikte çok fazla bakla yendiği zaman hastada istemsiz hareketler ortaya çıkabiliyor. Baklaya ait farklı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle Parkinson hastalarına bakla tüketimi konusunda mutlaka doktorlarına danışmalarını öneriyoruz” diye konuştu.