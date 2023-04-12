Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere hazırlanırken seçimde yarışacak siyasi partilerin milletvekilleri listeleri belli oldu. Listeler pek çok açıdan tartışılırken, parlamentodaki kadın temsili de gündeme gelen konulardan oldu. Türkiye'nin gündemi bu iken, Yeni Zelanda'da oluşturulan yeni kabinede ilk kez kadın erkek eşitliği sağlandı.

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2022 raporuna göre, cinsiyet eşitliğini sağlamada en başarılı 10 ülke şöyle; İzlanda, Finlandiya, Norveç, Yeni Zelanda, İsveç, Ruanda, Nikaragua, Namibya, İrlanda ve Almanya. Peki bu durum parlamentolara nasıl yansıyor?

Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2022 raporuna göre, cinsiyet eşitliğine ulaşmak 132 yıl alacak. İzlanda "cinsiyet eşitliği" konusunda sıralamanın başında yer alıyor ve aradaki farkı yüzde 90'dan fazla kapatan tek ülke.

Kadınların siyasi ve kamusal hayata eşit katılımı Birleşmiş Milletler'in 2030 hedefleri arasında yer alıyor. Ancak Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women), verilerine göre dünya çapında kadınlar, karar alma mercilerinde yeterince temsil edilmiyor bu sebeple siyasi hayatta da cinsiyet eşitliğine ulaşma konusunda oldukça uzağız.

ÖNCÜ ÜLKELER

Dünya genelinde 1995 yılında yüzde 11 olan parlamentolardaki kadın oranı, yıllar içinde yüzde 26,5'e yükseldi. Inter-Parliamentary Union (IPU- Parlamentolararası Birlik) verilerine göre, altı ülkede parlamentonun en az yarısını kadınlar oluşturuyor. İlk sırada parlamentoda kadınların en çok sandalyeye sahip olduğu Ruanda yer alıyor. Ruanda parlamentosunun yüzde 61'ini kadınlar oluşturuyor. Ruanda, 2008 yılında kadın çoğunluklu parlamentoya sahip ilk ülke olmuştu.

Parlamentolarında kadın üyelerin çoğunlukta bulunduğu diğer ülkeler ve oranları şöyle;

Küba'da yüzde 53, Nikaragua'da yüzde 52, Meksika'da yüzde 50, Yeni Zelanda'da yüzde 50, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yüzde 50.

Cinsiyet eşitliğini sağlamada en başarılı ülkeler, parlamentolardaki kadın oranlarında ilk sıralarda yer almıyor.

Öte yandan Türkiye ise yüzde 17,4 oranla listenin 132. sırasında.