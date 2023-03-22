'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta

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İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor.

İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşen ücretsiz konserlerde, Sofiko Tchumburidze (viyola) ve Tuna Yeşil (piyano) 13 Mart Pazartesi, 20.30'da sahne aldı.

Sofiko Tchumburidze, 2000 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 6 yaşındayken Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda annesi Lily Tchumburidze eğitmenliğinde keman çalışmalarına başladı.

Solist performanslarının yanı sıra oda müziği sanatçısı olarak İstanbul Boğaziçi Albert Long Hall Oda Müziği Festivali'nde, 'Hochschule für Musik und Theatre München'in Oda Müziği Günleri'nde ve prestijli Schloss Elmau Oda Müziği Festivali'nde sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Innsbruck Üniversite Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Senfoni Orkestrası, Karşıyaka Oda Orkestrası gibi orkestralarla solist olarak çaldı.

Youth Classics Festival, Semmering International Summer Festival, İstanbul Genç Klasikçiler Festivali, Seefeld Starnberger Müzik günleri, Salzburg Festivali gibi İsviçre, Avusturya, Türkiye ve Almanya'da düzenlenen ulusal ve uluslararası festivallere katıldı.

2008 yılında, 8 yaşında iken, Türkiye'de düzenlenen Gülden Turalı Ulusal Genç Müzisyenler Keman Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. 2016'da seyirciler tarafından Rudens Turku Vakfı tarafından Yılın Öğrencisi seçildi ve ayrıca özel bir ödül aldı. 2017 yılında Almanya'da düzenlenen Ana Chumachenco Yarışması'nda birincilik ödülü ve 'Genç Sanatçı Ödülü' aldı.

2018 yılında piyano üçlüsü ile Ulusal Oda Müziği Yarışması'nda Türkiye'de birinciliği kazandı. 2022'de Julia Fischer ile birlikte Grünwald'de konserler seslendirdi. Ünlü şef Daniel Barenboim yönetmenliğinde Divan Orkestrası ile çalma hakkı kazandı. Köln, Lübliyana, Salzburg, Berlin ve Luzern'de başarılı konserler verdi.

ÇEV Sanat'ın katkılarıyla Almanya'da Hochschule für Musik und Theater München'de lisans eğitimini kazandı. 2018-2019 yılları arasında Prof. Lena Neudauer ile çalıştı. 2019 yılından itibaren çalışmalarına Prof. Julia Fischer ile başladı ve devam ediyor. 2022 yılında aynı zamanda Prof. Mary Utiger ile Barok Keman bölümünü çalışmaya hak kazandı.

Parlayan Yıldızlar konserinde sahne alan bir diğer genç sanatçı olan Tuna Yeşil, 2002 yılında dünyaya geldi. 8 yaşında Korkmaz Şenler ile piyano çalmaya başladı. İlk piyano dinletisini 10 yaşında gerçekleştirdi. 2014-2019 yılları arasında Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Çocuk ve Gençlik Toplulukları'nda görev aldı.

2016 yılında Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı. 2018 yılında Doç. Tayfun İlhan'dan Piyano dersleri almaya başladı. 2020 yılında liseden dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne birincilikle girdi. Marta Gulyas, Gülnara Aziz, Güler Demirova, Özgür Aydın, Emre Şen, Emre Yavuz ve Iraz Yıldız'dan masterclass dersleri aldı.

2021 yılında, Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması'nda ve 2. Gülsin Onay Piyano Yarışması'nda birincilik ödüllerinin sahibi oldu. 2022 yılında ise 3. Uluslararası Rhapsody Piyano Yarışması'nda ve Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülüne layık görüldü. Çalışmalarını halen Doç. Tayfun İlhan ile sürdürüyor.

İş Sanat'ın ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserlerine katılmak için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.