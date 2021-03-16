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Paşabahçe ilk deneyim mağazasını Erenköy'de açtı

Paşabahçe Mağazaları, dijital mağazacılık çözüm ve uygulamaları ile desteklediği, cam enstalasyonu bulunan ve taze çiçek alınabilecek floral alanla sahip ilk deneyim mağazasını İstanbul Erenköy’de açtı. Bağdat Caddesi'ndeki mağaza 1200 metrekare alana kuruldu ve 3 katta hizmet veriyor

Paşabahçe ilk deneyim mağazasını Erenköy'de açtı
HABERTURK.COM

Paşabahçe Mağazaları, ilk deneyim mağazasını İstanbul Erenköy’de, Bağdat Caddesi’nde hizmete açtı. Dijital yeniliklerle geliştirilen deneyim mağazasında ürünler, ilham verici trend alanlarında sunularak müşterilerin kolaylıkla seçim yapabilmesine imkan sağlanıyor.

Teknolojik alt yapısı, zengin ürün gamı ve görsel düzenlemesi ile dikkat çeken ve müşterilerin taleplerine karşılık verecek şekilde tasarlanan deneyim mağazasında, navigasyon sistem tasarımı ile müşteri yolculuğunun daha kolay ve verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

MAĞAZAYA ÖZEL MOBİL UYGULAMA

Paşabahçe Mağazaları Erenköy’de her katta konumlandırılan zengin içeriğe sahip interaktif dijital ekranlar sayesinde müşteriler, ürünler ve koleksiyonlar arasında kolaylıkla seçim yapabiliyor, aradıkları ürünün nerede olduğunu kolayca bulabiliyor ve satın alma sürecini mobil cihazları üzerinden QR kod okutarak elinde hiçbir ürün veya sepet taşımadan kasaya giderek tamamlayabiliyor.

Mobil uygulamanın sunduğu önemli bir diğer özellik ise mağazada veya evde istenildiği zaman kullanılabilecek Hediye Bulma Sihirbazı.

Paşabahçe Mağazaları, hediye seçmekte zorlananlar için hem mobil uygulamadan hem de Erenköy mağazasındaki interaktif ekranlar üzerinden kullanılabilecek bir çözüm de sunuyor. Hediye alınacak kişinin cinsiyetine, hobilerine ve kişisel zevklerine ve hatta hediye bütçesine en uygun hediye seçeneklerine ulaşmak mümkün.

Müşterilerin yeni koleksiyonları deneyimlerken aynı zamanda keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak yaşam alanlarının düşünüldüğü deneyim mağazasında floral alan ve 3 kat boyunca uzanan, el yapımı cam figürlerden oluşan büyük bir enstalasyon da bulunuyor.

Paşabahçe Mağazaları’nın sunduğu ürün ve fikirleri, dijital mağazacılık çözümleri ve uygulamaları ile destekleyerek, müşterilerin deneyimlerini üst noktaya taşıdıklarını belirten Paşabahçe Mağazaları Genel Müdürü Esra Tokel, “Günümüzde artık değişimleri, gelişimleri takip etmek ve farklılaşmak rekabette giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Alışveriş sürecinde bir ürünün niteliği ve kalitesi kadar, tüketiciye sunuluş şeklinin önemi de giderek artırıyor. Biz de bu dönüşüme öncülük etmek, ürün ve koleksiyonlarımızın müşterilerimizle buluştuğu "mağaza" kavramını yenilemek istedik. Bu yeni konsept ile yaşatacağımız toplam alışveriş deneyiminin oldukça etkili olduğuna inanıyoruz. Müşterimize yepyeni bir alışveriş deneyimi sunmak ve tüm sürecini baştan sona keyifli kılmak için İstanbul Erenköy’deki ilk deneyim mağazamızı açtık. Alışılagelmiş mağaza formatının dışında, ilham veren görsel tasarımıyla göz dolduran, dijital çözümlerle alışverişi son derece keyifli hale getiren ilk “deneyim" mağazamız ile müşterilerimize ürün ve koleksiyonlarımızı gezmeye doyamayacakları hoş bir mağaza ortamında sunmayı hedefliyoruz” dedi.

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