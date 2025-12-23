Habertürk
        Pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2026 Yeni yılda 1,2,3,10 yıllık pasaport ücretleri belli oldu

        Pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2026 Yeni yılda 1,2,3,10 yıllık pasaport ücretleri belli oldu

        Yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar güncel pasaport ücretlerini araştırıyor. Pasaport harç ücretleri, her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2026 yılına kadar geçerli olacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak ilan edildi. Peki 2026 Yeni yılda 1,2,3,10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar oldu?

        23.12.2025 - 15:17
        1

        2026 Pasaport ücretleri belli oldu. 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık ve 3+ yıllık pasaportlar için yeni fiyatlar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte, güncel pasaport ücreti

        2

        PASAPORT ÜCRETLERİ

        6 aya kadar pasaport: 2.956 TL

        1 yıllık pasaport: 4.296 TL

        2 yıllık pasaport: 7.065 TL

        3 yıllık pasaport: 10.065 TL

        3 yıldan uzun (10 yıllık): 14.146 TL

        Bu rakamlar yalnızca harç ücretleridir. Defter bedeli ve diğer ek maliyetler ayrıca alınır.

        3

        2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

        Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

