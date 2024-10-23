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        Haberler Bilgi Gündem Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma yazı nedir, hangi tarihte başlar? 2024 Pastırma sıcakları tarihi

        Pastırma sıcakları tarihi 2024: Pastırma yazı nedir, pastırma sıcakları ne zaman?

        Pastırma sıcakları hakkında detaylar Ekim ayının son günlerine girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Her yıl sonbahar döneminde etkili olan pastırma yazı nedir, ne zaman başlar merak ediliyor. Halk takvimine göre pastırma yazı, ekim ayının sonlarıyla kasım ayının başlarında yaşanıyor. Bu dönemde gündüzleri sıcak ve güneşli, geceleri ise soğuk oluyor. Peki, 2024 pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:45
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        Havaların soğuması ile birlikte pastırma yazı ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Genellikle Ekim ayı sonu veya Kasım ayı başlarında görülen sıcaklık artışı pastırma sıcakları olarak adlandırılıyor. Bu yıl pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı ve ortalama kaç gün süreceği merak ediliyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? İşte, 2024 Pastırma sıcakları tarihi ve pastırma yazı hakkında merak edilenler...

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        2024 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

        Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyimdir.

        Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri ayaz görülebilir.

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        PASTIRMA YAZI NEDİR?

        "Pastırma yazı" teriminin kökeni, pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluştuğu dönemi ifade etmesinden geliyor.

        Ekim ayı ortalarında yaşanan ani sıcaklık artışları, pastırmanın iyi bir şekilde kurutulabilmesi için idealdir.

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        Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

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        Bu dönem, sonbahar mevsiminde beklenen soğuk hava koşullarının yerine, kısa süreli sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir zaman dilimidir. Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.

        Bu sıcak havalar, sonbaharın gelmesiyle birlikte beklenen soğuk havaların yerini aldığı için, bu duruma "pastırma yazı" denmiştir.

        Yani, hem mevsimsel değişiklikleri hem de tarımsal faaliyetleri etkileyen bir fenomen olarak bu terim, günlük yaşamda da sıklıkla kullanılır.

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        PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

        Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.

        Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

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