Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN OLUR?

Türkiye’de pastırma sıcakları genellikle 29 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında görülür. Ancak her yıl kesin tarihler değişebilir. Bazı yıllarda bu sıcak günler daha erken ya da daha geç yaşanabilir. İklim değişikliği nedeniyle geçmişe oranla daha düzensiz bir şekilde ortaya çıkması da mümkündür.

Pastırma sıcakları ortalama 5 ila 15 gün arasında devam eder. Ancak bu süreç her yıl aynı değildir. Bazı yıllarda sadece birkaç gün sürerken, bazı yıllarda iki haftayı bulabilir. Bu süre boyunca gündüzleri yazı anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, geceleri ani sıcaklık düşüşleriyle soğuk hava hissedilir.