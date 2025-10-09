Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

        Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

        Pastırma yazı ne zaman sorusu ekim ayı ile vatandaşların gündeminde yer aldı. Halk takvimine göre ekim ayının sonlarıyla kasım ayının başlarında yaşandığı düşünülen pastırma sıcakları yada diğer bir adıyla pastırma yazı, bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Peki, 2025 Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 16:52 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sonbahar aylarında yazdan kalma sıcak günlerin yaşandığı pastırma sıcakları, mevsim normallerinin üzerinde görülen hava sıcaklığı olarak biliniyor. Yılın birkaç gün ya da bir hafta kadar süren pastırma yazında yağış görülmezken, mevsimin son sıcak günleri yaşanıyor. Peki, pastırma sıcakları ne zaman?

        2

        PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

        Pastırma sıcakları; gündüzleri hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması, geceleri ise soğukların devam etmesiyle karakterize edilir. Yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle gökyüzü açık olur, rüzgar azalır ve güneşli günler yaşanır. Adını, bu dönemde yapılan pastırma üretiminden alır. Çünkü güneşli ve kuru hava, pastırmanın olgunlaşması için uygun koşullar sağlar.

        3

        PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN OLUR?

        Türkiye’de pastırma sıcakları genellikle 29 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında görülür. Ancak her yıl kesin tarihler değişebilir. Bazı yıllarda bu sıcak günler daha erken ya da daha geç yaşanabilir. İklim değişikliği nedeniyle geçmişe oranla daha düzensiz bir şekilde ortaya çıkması da mümkündür.

        Pastırma sıcakları ortalama 5 ila 15 gün arasında devam eder. Ancak bu süreç her yıl aynı değildir. Bazı yıllarda sadece birkaç gün sürerken, bazı yıllarda iki haftayı bulabilir. Bu süre boyunca gündüzleri yazı anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, geceleri ani sıcaklık düşüşleriyle soğuk hava hissedilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Boşanmayı doğruladı
        Boşanmayı doğruladı
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum