Protein bakımından çok zengin olan kuru fasulye vücudumuza getirdikleri bakımından, sık tüketmemiz gereken kuru baklagillerden bir tanesi. En değerlisi diyebiliriz. Haftada en az 2 kere tüketmek faydalı olur. Yemeği de lokum gibi ve çok lezzetli olur. Ben size bugün pastırmalı kuru fasulye tarifini vereceğim. Umarım beğenirsiniz.
PASTIRMALI KURU FASULYE MALZEMELER
- 1 su bardağı kuru fasulye
- 5-6 dilim çemensiz pastırma
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı et suyu
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 3 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 adet kuru soğan
PASTIRMALI KURU FASULYE YAPILIŞI
- Düdüklü tencerenizin içine sıvıyağını koyun.
- Biraz ısındıktan sonra yemeklik doğradığınız soğanları katın ve kavurun.
- Üzerine domates ve biber salçalarını ve toz biberi ekleyerek karıştırın.
- 5-6 dilim pastırmaları da elinizle parçalayın.
- Tencereye ilave edin.
- Üzerine de kuru fasulyeleri katın.
- Et suyu ilavesiyle tencerenizin kapağını kapatın.
- Piştikten sonra sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun…
PÜF NOKTALARI
- Kuru fasulyeleri bir gece önceden ılık tuzlu suda bekletin.
- Ertesi gün ıslattığınız suyunu dökün.
- Temiz su ekleyerek kuru fasulyeleri haşlayın.
- Haşlama süresine dikkat edin ki çok yumuşamasın.
- Tencerede pişme süresini de dikkate alın.
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