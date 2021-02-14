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Patara dünyaya açılıyor

Yunus Emre Enstitüsü'nün Washington'daki merkezi tarafından koordine edilen çevrim içi konferans serisiyle Anadolu medeniyetleri, dünyaya açılıyor. Bu kapsamda Patara, Doç. Dr. Erkan Dündar ile ele alındı

Patara dünyaya açılıyor
HABERTURK.COM

Washington Yunus Emre Enstitüsü tarafından koordine edilen çevrim içi konferans serisiyle Anadolu medeniyetleri, dünyaya açılıyor.
Dünya tarihine ışık tutan antik kentler dizisi kapsamında, Türkiye'nin en önemli antik kentlerinden Patara, antik kentin kazı başkan yardımcısı Doç. Dr. Erkan Dündar ile ele alındı.

Patara Antik Kenti'nin coğrafi özelliklerinden bahsederek söze başlayan Doç. Dr. Dündar, kentte bulunan tepecik yerleşmesini en erken yerleşim olduğuna değindi. Arkeolojik bulguların bu bölgede yoğunlaştığını dile getiren Dündar, Likya uygarlığının en önemli eserlerinin burada yer aldığını söyledi.

Denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle antik kentin tarih boyunca önemini koruduğuna da değinen Dündar, şehirdeki mimari yapılardan ve bunların tarih içindeki değişimlerinden bahsetti.

Patara Antik kenti ve tarihi hakkında bilgilerin yanı sıra kazı sürecine dair gelişmeleri katılımcılarla paylaşan Erkan Dündar, Antik kentte yer alan ve kentin Roma İmparatorluğu kontrolüne girmesinden sonra inşa edilen Roma tiyatrosunun yanı sıra, kentin sakinlerinin o yıllarda nasıl bir hayat yaşadığına dair bilgiler verdi. Sahada bulunan seramik eserlere dair gösterilen çeşitli örnekler katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Program katılımcıları arasında yer alan çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve müze yetkilileri Patara Antik kenti ve kazı sürecine dair sordukları soruların ardından program sona erdi.

Kültürel mirasımızın en önemli değerlerinden olan Anadolu medeniyetleri, gizemleri ve gerçekleri ile dünyaya açılmaya devam edecek. Yıl boyu sürecek olan konferans serisi kapsamında bir sonraki etkinlikte Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkan kalıntılar ve elde edilen bilgileri paylaşacak.

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