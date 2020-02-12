Patara nerede? Patara'ya nasıl gidilir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılını Patara yılı ilan etti. İşte, Patara ve Patara Plajı ile ilgili detaylar...

PATARA NEREDE?

Patara, Antalya'nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarındaki bir antik kenttir. Bir Likya kentidir ve Likya Birliğinin başkentliğini yapmıştır. Likya birliğinin üç oy hakkına sahip altı kentinden biri ve belki de en önemlisidir. Likya birliği toplantıları kentte bulunan birliğin meclis binasında yapılmaktaydı.

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PATARA PLAJI ÖZELLİKLERİ

Avrupa’nın en uzun plajlarından biri olan Patara Plajı, büyüleyici bir güzelliğe sahip. Gelen herkesi etkisi altına alan bu özel plaj, 12 kilometre uzunluğundaki kumsalı ile Akdeniz’in tüm nimetlerinden yararlanabilmenizi sağlıyor. Denize ve güneşe doyacağınız, kendinizle baş başa kalarak huzur bulacağınız Patara Plajı’nda uzun saatler geçirmek bile sizi sıkmayacak.

Denizi oldukça sığ olan Patara Plajı, özellikle dingin sularda yüzmeyi seven kişiler için ideal yapıda. Bölgede yumurtlayan Caretta Caretta kaplumbağaları eşliğinde, başka hiçbir yerde yetişmeyen Kum Zambaklarının sunduğu görsel şölenle denize girmek tam bir ayrıcalık.

Bembeyaz kumları ile sonsuz maviliği birleştiren Patara Plajı, hem tarih, hem doğa, hem de denizi bir arada bulabileceğiniz çok nadir bölgelerden bir tanesi olma özelliğine sahip.

PATARA'YA NASIL GİDİLİR?

Patara Plajı, Antalya – Kaş’ta yer alıyor. Doğal güzellikleri ile meşhur olan Kaş, Patara gibi bir plaja da ev sahipliği yaptığı için oldukça popüler bir tatil destinasyonu. Özellikle doğa ile bütünleşmek isteyen misafirler için ideal yapıda olan bu bölgede her gün ayrı bir keyifle geçiyor.Aracınız ile Fethiye – Finike yolu üzerinden Patara Plajı’na ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 5 kilometrelik, denize doğru giden bir sapaktan sonra ulaşabileceğiniz plajın giriş ücreti 5 TL olarak belirlenmiş.

Antalya’dan Patara Plajına gitmek için yaklaşık 3 saatlik bir yolculuk yapmanız gerekiyor. D330 karayolu üzerinden gidebileceğiniz gibi, dilerseniz Antalya – Denizli yolu üzerinden, Kemer, Kumluca ve Kaş ilçelerini ziyaret edebileceğiniz sahil rotasını da tercih edebilirsiniz.

PATARA TARİHÇESİ

Hititçe'de Patar, Likya dilinde Pttara olarak anılan kentin MÖ 8. yüzyılda var olduğu yapılan kazılar sonucu ele geçen somut verilerle kesinleşmiştir ve İskender'in kuşattığı kentler arasında yer aldığı bilinir. Patara, Roma döneminde de çok önemli bir kent olmuş ve Likya-Pamphilya eyaletlerinin başkentliğini yapmıştır. Patara limanı, hububat deposu ve sevki açısından önem taşımıştır, bu nedenle doğu Akdenizde bulunan 3 hububat deposundan biri (Granarium) Patara'da bulunmaktadır. Bizans döneminde de gelişmesini sürdüren kent, hıristiyanlarca da önemli sayılmış. Noel Baba olarak bilinen Saint Nicholas'ın da Pataralı olduğu söylenir.

400 metre genişliğinde ve 1600 metre derinliğindeki Patara limanının kumla dolmaya başlaması ve teknelerin yanaşmakta güçlük çekmeleri, Patara’nın giderek önemini yitirmesine neden olur. Rüzgarın savurduğu kumlar zamanla limanı doldurur ve kenti büyük ölçüde örter. Bugün kentte görülebilecek kalıntıların bir bölümünün kumlar altında olduğu dikkati çekecektir. Ancak son yıllarda yapılan arkeolojik kazılarla kent, üzerini örten kumlardan arınmaya başlamıştır.

Gelemiş köyünden 2 km sonra yol kenarında Patara'daki kalıntıların en görkemlilerinden Roma Zafer Takı görülür (Metius Modestus). Zafer takı, MS 1. yüzyıl sonlarında yaptırılmıştır. Tepeye doğru görülebilecek kalıntılar arasında Bizans bazilikası ve kutsal alanlar bulunmaktadır. Tiyatro tepenin yamacındadır. Tiyatronun yaslandığı tepede büyük bir sarnıç ile bir anıt mezar bulunmaktadır. Eski liman şimdi sulak alan durumunda.

Ayakta kalan en eski demokratik meclis binası bu şehirdedir. 2010'da TBMM tarafından restore edilmiştir.