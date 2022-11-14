YUSUF MEYDAN KİMDİR?

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybeden Yusuf Meydan'ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın çalışma arkadaşı olduğu öğrenildi.

Üzücü haberin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Derya Yanık, "Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek." ifadelerini kullandı.