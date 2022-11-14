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Patlamada kızı Ecrin ile hayatını kaybetmişti! Yusuf Meydan kimdir?

Beyoğlu İstiklal Caddesinde meydana gelen patlamanın ardından 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik açıklamasında bulundu. İşte, Yusuf Meydan'ın hayatı...

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  • Patlamada kızı Ecrin ile hayatını kaybetmişti! Yusuf Meydan kimdir?

    13 Kasım 2022 İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonucu 6 kişi vefat etti, 80'den fazla kişi ise yaralandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışanı Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından "Patlamada kızı Ecrin ile hayatını kaybeden Yusuf Meydan kimdir, nereli ve ne iş yapıyordu?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Yusuf Meydan'ın hayatına ilişkin tüm detaylar...
  • Patlamada kızı Ecrin ile hayatını kaybetmişti! Yusuf Meydan kimdir?

    6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 80'DEN FAZLA YARALI VAR

    Taksim'de meydana gelen patlamanın ardından 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi ise yaralandı. 

    Bakan Süleyman Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara’nın hayatını kaybettiğini bildirdi.
  • Patlamada kızı Ecrin ile hayatını kaybetmişti! Yusuf Meydan kimdir?

    "ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK"

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yüreğimiz İstanbul'daki saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.
  • Patlamada kızı Ecrin ile hayatını kaybetmişti! Yusuf Meydan kimdir?

    YUSUF MEYDAN KİMDİR?

    İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybeden Yusuf Meydan'ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın çalışma arkadaşı olduğu öğrenildi.

    Üzücü haberin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Derya Yanık, "Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek." ifadelerini kullandı.

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