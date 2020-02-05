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Patlıcan musakka tarifi, nasıl yapılır? Patlıcan musakkanın püf noktaları...

Domatesli sosu ile fırında patlıcan musakka tarifi...Patlıcanlı bir yemek yapacaksanız ilk işleminiz patlıcanın acı suyunu çıkarmak olacaktır. Patlıcanın acı suyunu bilmeyenler için yazımızın tarif kısmından öğrenebilir. Ayrıca diyette olanlar patlıcanları kızartmadan pişirme süresini biraz daha uzatıp fırına verebilir. İşte kıymalı sos ile bütünleşmiş nefis patlıcan musakka tarifi...

Patlıcan musakka nasıl yapılır?

PATLICAN MUSAKKA KAÇ KALORİDİR?

Bir porsiyon patlıcan musakka eğer kızartmadan fırına verirseniz yaklaşık 131 kcaldır. Ayrıca patlıcan musakka folik asit bakımından zengin bir yemektir.

PATLICAN MUSAKKA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet patlıcan
300 gram kıyma 
1 soğan 
2 domates 
3-4 yeşil biber 
1 kırmızı biber 
2 kaşık zeytinyağı 
Sıvıyağ

Nasıl yapılır?

Patlıcanları çizgili olarak doğrayıp 1 parmak kalınlığında dilimleyin ve tuzlu suda acısının çıkması için yaklaşık 20 dakika bekletin. Ardından soğanları yemeklik doğrayıp yağda hafif kavurun, üzerine kıymayı koyup suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ardından kabuğunu soyup küp küp doğradığınız domatesleri ve sulandırdığınız salçayı ekleyin. Harcı karıştırıp biraz tuz ve karabiber ekleyin. Acı suyu çıkan patlıcanları önce süzün sonra havlu peçete ile kurutun. Daha lezzetli olması için patlıcanları sıvıyağ ile biraz rengi dönene kadar kavurun. Pişen patlıcanları borcama yatay olarak dizin. Üzerine kıymalı harcı dökün. Domatesi ve biberleri dilimleyip harcın üstüne dizin. 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Biraz ılıyınca servise hazır demektir. Afiyet olsun...

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