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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Patrick Berg'den Beşiktaş açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Patrick Berg'den Beşiktaş açıklaması

        Norveç ekibi Bodo Glimt'te top koşturan Patrick Berg, hakkında çıkan Beşiktaş haberleriyle ilgili konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 21:38 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:50
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        Patrick Berg'den Beşiktaş açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig'in 4. sırasında yer alan Beşiktaş, yaz transfer dönemi için Bodo Glimt forması giyen Patrick Berg'e talip oldu.

        Norveç gazetesi Verdens Gang'in haberine göre Beşiktaş'ın Berg isteği, yalnızca ilgi boyutunda kalmadı ve Siyah-Beyazlı ekip ara transfer döneminde Norveçli oyuncu için teklifte bulundu.

        Bodo Glimt oyuncusu Patrick Berg ve teknik direktör Kjetil Knutsen, Beşiktaş'ın ilgisi hakkında açıklamalarda bulundu.

        BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

        Adının Beşiktaş ile anılması hakkında konuşan Berg, "Buna yorum yapamam. En azından şu an benim odaklandığım bir konu değil." ifadelerini kullandı.

        Bodo Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ise, "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncuların ilgi çekmesinin bir nedeni var. Çünkü sahip olduğumuz takım düşüncesi onları öne çıkarıyor. Glimt'teki her bir oyuncuyla gurur duyuyorum. İlgi görmeleri son derece doğal.

        Böyle bir organizasyonda yer almanın bir parçası bu. Diğerlerinin dikkatini çekiyoruz ama bunun dışında çok fazla enerji harcamıyoruz. Oyuncuların en iyi hallerini gösterebilmesi bizim için mutluluk verici." sözlerini sarf etti.

        Bu sezon Bodo formasıyla 20 maça çıkan Patrick Berg, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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