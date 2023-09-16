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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor Patrick Kluivert: "Balotelli kendisini ılık bir suyun içerisinde buldu" - Adana Demirspor Haberleri

        Patrick Kluivert: "Balotelli kendisini ılık bir suyun içerisinde buldu"

        Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, 3-0 kazandıkları Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Balotelli'nin takıma gelişiyle mutlu olduğunu söyleyerek, "En hızlı şekilde takıma motive etmeye, en fit formuna getirmeye çalışacağız. Tabiri caizse ılık suyun içerisinde buldu kendini. O yüzden iyi bir şekilde hazırlayacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 23:43 Güncelleme: 16.09.2023 - 23:43
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        "Balotelli ılık bir suyun içerisinde"
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        Trendyol Süper Lig’in 5.haftasında Y. Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Pendikspor’u 3-0 mağlup etti. Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öncelikle futbolcularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Milli takım arasından sonra böyle bir galibiyet almak bizim için çok önemliydi. 3-0’lık galibiyet almak çok keyif verici. Bir dahaki maçları seyredebilmek için takıma iyi bir hissiyat veriyor. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bütün çalışmalarımızı sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Takımımla ve sergilediği performanslardan dolayı mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

        "Balotelli hazır ve iyi bir takıma geldi"

        Mario Balotelli transferi hakkında da konuşan Kluivert, İtalyan golcünün takıma gelişiyle mutlu olduğunu söyledi. Balotelli’nin en hızlı şekilde hazırlanacağını aktaran Kluivert, "Takıma gelmeden önce bireysel olarak antrenmanlar yaptı. Takıma da geldi ve onlarla yeni yeni çalışmaya başladı. En hızlı şekilde takıma motive etmeye, en fit formuna getirmeye çalışacağız. Balotelli’de hazır ve iyi bir takıma geldi. Tabiri caizse ılık suyun içerisinde buldu kendini. O yüzden iyi bir şekilde hazırlayacağız" diye konuştu.

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