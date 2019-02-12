Kariyerini Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) noktalayan Pauleta (Pedro Miguel Carreiro Resendes), Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Benfica eşleşmesini AA muhabirine değerlendirdi.
Galatasaray ve Portekiz ekibi Benfica'nın birbirlerine denk ekipler olduğunu aktaran Pauleta, "Böyle eşleşmelerde favori olmaz. Hem tarih hem de güç açısında birbirlerine benziyorlar. Çok güzel iki maç izleyeceğiz. Turun favorisi yok." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 14 Şubat Perşembe günü yapılacak maçta Galatasaraylı taraftarların İstanbul'da oluşturacağı atmosfere ilişkin Pauleta, şunları kaydetti:
"Benfica çok büyük bir kulüp. Tutkulu tarafların ve baskının önünde oynamaya çok alışık. İstanbul'daki atmosfer Galatasaray için avantaj ancak Benfica'nın bundan etkileneceğini düşünmüyorum."
"MİTROGLU GERÇEK BİR 9 NUMARA"
Portekiz Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giyen Pauleta, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou'nun sarı-kırmızılı takıma güç katacağını söyledi.
Pauleta, 30 yaşındaki Yunan forvet ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Mitroglou gerçek bir 9 numara. Galatasaray'a güç katacağına inanıyorum. Benfica'da çok güzel sezonlar geçirdi. Olympique Marsilya'da biraz düşüşe geçti ama çok önemli bir golcü. Türkiye'de tekrardan başarılı olacağını düşünüyorum."
Spor Toto Süper Lig'de her sezon heyecanlı bir şampiyonluk yarışı yaşandığını ifade eden Pauleta, "Her sene 4-5 takım şampiyonluğa oynuyor. Bu durum da ligin seviyesinin yükselmesini sağlıyor. Her sene kaliteli isimler transfer oluyor. Ancak Türk takımları genç oyuncular yetiştirip yurt dışına transfer etmeli." şeklinde görüş belirtti.
PSG'nin yanı sıra İspanya'nın Deportivo La Coruna ve Fransa'nın Bordeaux takımlarında da forma giyen Pauleta, futbolculuk kariyerinde bir dönem menajeri aracılılığıyla Galatasaray'la görüşmeler yaptığını belirterek, "Süper Lig ve Galatasaray'da oynayamadığım için üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.
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