Spor Toto Süper Lig'de 4'te 4 yaparak zirveye çıkan Kasımpaşa, bu akşam Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu David Pavelka maç öncesi Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalarda bulundu.

- Sakatlık sorunundan dolayı ilk 2 haftayı kaçırdın. Son 2 haftada da az süre aldın ancak şu anda tamamen hazırsın. G.Saray maçında oynayacak mısın? Bu maç hakkındaki düşüncelerin neler?

"Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. ligin en tepesinde biz varız… G.Saray’a karşı deplasmanda dolu tribünler önünde oynayacağız. Belki bu maçta favori biz değiliz ama bu pozisyonda hak ederek bulunduğumuzu orada göstermek istiyoruz. Ben de sakatlıktan dolayı birkaç hafta forma giyemedim. Takım ise oldukça iyi gidiyor. Şimdi ben de elimden gelenin en iyisini yaparak bu gidişe olumlu katkılar vermek istiyorum."

- Savunmaya sık sık destek veren bir orta saha olarak G.Saray’da önlem almayı düşündüğünüz bir oyuncu var mı?

"Genelde kişiler üzerinden plan yapmıyoruz. Bizim amacımız takım planını sahaya yansıtıp bu çerçevede mücadele etmek… Bu hafta da yine oyuncular üzerinde duracağımızı sanmıyorum. Bizim kendi istediğimiz planı sahaya yansıtmalıyız. Bu sayede başarılı olacağımıza inanıyorum."

- G.Saray uzun süredir TT Stadı’nda kaybetmiyor. Oradaki atmosfer hakkında neler söylemek istersin?

"Şahane bir atmosfer var. Türkiye’nin en iyi atmosferlerinden birisi ve kendi sahalarında oldukça güçlüler… Orada keyif almaya çalışacağız çünkü her hafta böyle büyük atmosferde oynamıyoruz."

- Kasımpaşa 4’te 4 yaptı. Bu G.Saray maçında bir baskı oluşturur mu? Bu sezonki hedefiniz nedir?

"Bunun üzerimizde çok fazla baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Çünkü biz adım adım ilerliyoruz. Her maça ayrı konsantre oluyoruz. Sezonun henüz başındayız ve bir tahminde bulunmak zor… Ancak şimdiden bu ligde güçlü olacağımızı ve geçen seneden daha iyi bir pozisyonda sezonu tamamlayabileceğimizi gösterdik. Hedefimiz hala Avrupa kupalarına katılmak… İyi bir takım ruhumuz var. Hep birlikte mücadele ediyoruz ve şu ana kadar bu bize başarıyı getirdi. Eğer bu şekilde devam edip takım ruhunu korursak, hedeflediğimiz Avrupa kupaları hedefi ya da daha iyisine ulaşabiliriz."

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