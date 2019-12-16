Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Megakent İstanbul'da en büyük derdimiz ulaşım. Özel aracıyla seyahat eden de, toplu taşımayı kullanan da sorunlarla boğuşuyor. 16 milyonun beklentisi net; Çıldırtan trafiğin çözüme kavuşması, metro ağının genişlemesi, metrobüsün, otobüs hatlarının bir an evvel rehabilitasyonu...

Ya deniz ulaşımı? Deniz kenti olmasıyla övündüğümüz İstanbul'da deniz ulaşımının kent içi ulaşımdaki payı yüzde 3’ü zor buluyor. Deniz ulaşımı deyince de akla hemen iki yaka arasındaki vapur, tekne ulaşımı geliyor tabii.

Her iki yakada da paralel deniz hattı açılamıyor misal. Örneğin Eminönü’nden Sarıyer'e gidecek kişi bu seyahatini denizden yapamıyor, ille karayolunu kullanmak zorunda. Çünkü öyle bir deniz hattı yok.

Zaman zaman paralel deniz hatları devreye girse de ömürleri fazla uzun sürmüyor, neymiş 'yeterli yolcu yok, zarar ediliyor'... Kentlinin deniz ulaşımı kültürü edinmesi için çaba harcayan, sabır gösteren bir irade olamıyor ne yazık ki. En azından şimdiye kadar olmadı, bakalım bundan sonra olacak mı?

Evet her iki yakada da paralel deniz hattı olması gereken düzeyde değil de ya iki yaka arasındaki deniz ulaşımı ne durumda?

'İBB ALACAĞIMIZIN YARISINI ÖDEDİ AMA...'

Malum Boğaz'da iki yaka arasındaki yolcu taşımacılığı ya İBB şirketi Şehir Hatları'yla ya da Turyol, Dentur, Mavi Marmara gibi şirketlerin tekneleriyle yapılıyor. Bu özel şirketler de birtakım sıkıntılarla karşı karşıya. İBB'den alacakları olan, ekonomik zorluklarla mücadele eden şirketler, deniz ulaşım sisteminin baştan sona ele alınmasını istiyor.

Boğaz'da yolcu taşımacılığı yapan şirketlerden Turyol'un yönetim kurulu başkanı Yunus Can'la konuştum, İstanbul'daki deniz ulaşımının sorunlarını dinledim. Yunus Can, İBB'deki alacaklarından yolcu kapasitesinin düşüklüğüne kadar bir dizi sıkıntıyı dile getirdi:

'YOLCU SAYISI AZ, TEKNELERİMİZİN YÜZDE 70'İ BOŞ'

"Boğaz’da yolcu taşımacılığı yapan şirketler olarak Şehir Hatları'na kiraya verdiğimiz 20 kadar gemi var. O gemilerden alacağımız kiralar yıllardır birikti. Şirketlerin toplamda 25 milyon lira alacağı vardı İBB'den. Yeni İBB yönetimiyle birlikte bu alacaklar erimeye başladı. Neredeyse yarısını aldık. Alacağımızın hepsini tahsil etsek de akaryakıt ve diğer işletme maliyetleri çok yüksek.

Yolcu sayısı az. Günde 55-60 bin yolcu taşıyoruz. Teknelerimizin yüzde 70'i boş. Kapasitemizin çok altında dolulukla çalışıyoruz. İstanbul'da deniz taşımacılığının artması için paralel hatların devreye girmesi, kara ve deniz entegrasyonunun sağlanması gerekiyor."

TÜM PAYDAŞLAR TOPLANMALI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta deniz çalıştayı yapmıştı Şehir Hatları'nın organizasyonuyla. Ancak deniz ulaşımındaki sorunların köklü çözümü için sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelmesi şart. İBB yönetimine de buradan duyurmuş olayım...