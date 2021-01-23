Payitaht "Abdülhamid" dizisi 135. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 136. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 135. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Duyun-u Umumiye’ye olan borçların biteceğini söyleyen Abdülhamid, planını saklı tutar. İngiltere ise bu sefer kozunu büyük oynar. Ünlü banker Ernest Cassel artık payitahttadır. Saray tarafından görevlendirilen Eşref Aziz, bugüne kadar hiç duymadığı gizli bir örgütle karşılaşır. Kaşgarlı Nadir Bey’i ise büyük bir sürpriz beklemektedir.



Naime ve Aliye, Saliha Sultan’a tuzak kurarken Stefano da onları kendi tuzağına düşürmüştür. Emsal, Saliha Sultan’ın başına gelenler için Naime’den şüphelenir. Aradığı kanıtı da bulunca haremde artık kılıçlar çekilir.

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 136. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" 136. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...