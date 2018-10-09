Payitaht "Abdülhamid" 56. yeni bölüm fragmanı! Payitaht "Abdülhamid" oyuncuları kimler?
Payitaht "Abdülhamid", 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht "Abdülhamid" dizisinin başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yapımını ES Film'in yaptığı Payitaht "Abdülhamid" dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Payitaht "Abdülhamid" dizisine dair detaylar...
09.10.2018 - 16:28 | Güncelleme:
Payitaht "Abdülhamid" dizisi 56. yeni bölümüyle Cuma akşamı TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de Cuma günü yayınlanacak olan Payitaht "Abdülhamid" dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Payitaht "Abdülhamid" dizisinin oyuncuları kimler? İşte Payitaht "Abdülhamid" dizisi oyuncuları ve 56. yeni bölüme dair detaylar...
Sarayda, yaşanan son vahim hadisenin yaraları sarılmaya çalışılmakta, Fehim Paşa’nın ölümünün yası tutulmaktadır. Abdülhamid, Parvus’un İngiltere’de zindana atılmasını sağlamıştır. Şimdi de bu planın ortağı Crowly, Mısır’da saklandığı yerde bulunup cezalandırılacaktır. Abdülhamid, bu amaçla Payitaht’ta adı efsane olmuş, sıra dışı bir hafiyesini görevlendirir: Halil Halid! Bidar Sultan, başına gelenlerin etkisinden bir türlü sıyrılamaz. Üstelik kaza gününe dair hatırladığı şeylere kimseyi inandıramamaktadır. Seniha Sultan ise Handan’ın büyük sırrını öğrenir. Naime, sarayda yeni görevlendirilecek Zeynep hemşireden, onu dehşete düşürecek bir istekte bulunur. Haremde büyük fırtınalar kopmak üzeredir. Halil Halid ona kurulan büyük tuzağa rağmen, görevini başarmaya çalışırken, aynı anda Mısır’da yapılan büyük toplantıda kimler Osmanlı’nın kaderini çizmeye çalışmaktadır? Abdülhamid bu büyük tertip karşısında ne yapacaktır?
PAYİTAHT ''ABDÜLHAMİT'' OYUNCULARI
Özlem Conker (Bidar Kadın Efendi), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Melike), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Dugu Gürcan (Naime Sultan), Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk ( Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leyla Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Gürkan Uygun (Halil Halid), Sedef Avcı (Zeynep), Güven Kıraç (Hafiye Vambery Amca), Hakan Yufkacıgil (Fuat), Başak Daşman (Şivenaz), Suavi Eren (Edmund Rothschild)
Senaryosunu Osman Bodur - Uğur Uzunok'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Serdar Akan'ın üstlendiği Payitaht ''Abdülhamit'' dizisi 56. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak.
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