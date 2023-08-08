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        Haberler Kripto Para PayPal sabitkoin çıkardı - Kripto Para Haberleri

        PayPal sabitkoin çıkardı

        Online ödeme sistemi PayPal, ABD doları cinsinden bir sabitkoin (stablecoin) olan PayPal USD'yi (PYUSD) piyasaya sürdüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 07:47
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        PayPal sabitkoin çıkardı
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        Online ödeme sistemi PayPal, ABD doları cinsinden bir sabitkoin (stablecoin) olan PayPal USD'yi (PYUSD) piyasaya sürdüğünü duyurdu.

        PayPal'den yapılan açıklamada, PYUSD'nin sabitkoinlerin ödemeler için sunduğu fırsata katkıda bulunmak üzere tasarlandığına işaret edilerek, ABD doları mevduatları, hazine bonosu ve benzeri nakit eşdeğerleri tarafından desteklendiği vurgulandı.

        PayPal USD'nin, ABD doları için 1'e 1 oranında kullanılabileceği bildirilen açıklamada, PYUSD'yi satın alan ABD'deki uygun PayPal müşterilerinin, bugünden itibaren PayPal ve uyumlu harici cüzdanlar arasında transfer ve ödeme yapabileceği, PYUSD ile fon satın alabileceği ve desteklenen herhangi bir kripto para birimini PYUSD'ye ve PYUSD'den dönüştürebileceği aktarıldı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen PayPal CEO'su Dan Schulman, dijital para birimlerine geçişin, hem dijital olarak yerli hem de ABD doları gibi itibari para birimine kolayca bağlanan istikrarlı bir enstrüman gerektirdiğine dikkati çekti.

        PayPal'in yenilik ve uyumluluğa olan bağlılığı ile müşterilerine yeni deneyimler sunmalarına ilişkin geçmiş performansına işaret eden Schulman, bunun PayPal USD aracılığıyla dijital ödemelerin büyümesine katkıda bulunmak için gerekli temeli sağladığını ifade etti.

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