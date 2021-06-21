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Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi!

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri uzayacak mı? Bugün ki Kabine Toplantısı öncesi bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Kademeli normalleşmenin ikinci adımıyla birlikte Cumartesi günü sokağa yasağı kaldırılmışken (Hafta içi günlerdeki gibi saat 05.00 - 22.00 arası) pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı devam etmişti. İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi!

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasağı saatleri uzayacak mı? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı öncesinde gözler bu iki sorunun cevabına çevrildi. Merak edilip araştırılan sorular, Kabine Toplantısı sonrasında en net cevabı bulacaklar. Peki, Pazar günü yasağı kalkar mı? İşte, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın yorumu....

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısıtlamaların biteceği tarih ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Bu hafta sonu Pazar günü sokağa çıkma yasağının yine devam etmesi bekleniyor. Son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

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