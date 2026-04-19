Pazartesi okullar tatil mi? 20 Nisan Kahramanmaraş, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara'da okul var mı?
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları, ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Şanlıurfa’daki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda birçok kişi yaralanırken, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıda ise 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti. Bu acı gelişmelerin ardından eğitim camiasında peş peşe grev kararları alınırken, okullarda alınacak güvenlik önlemleri de yeniden gündemin ön sıralarına taşındı. Peki, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü okullar tatil mi, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara'da okul var mı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
KAHRAMANMARAŞ’TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Kahramanmaraş’ta 16 Nisan Perşembe ve 17 Nisan Cuma günlerinde okullar tatil edilmişti. Ancak 20 Nisan Pazartesi günüyle ilgili şu ana kadar yetkililerden yapılmış yeni bir resmi açıklama bulunmuyor.
20 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Yaşanan gelişmelerin ardından eğitim sendikaları iki gün süreyle grev kararı almıştı. Ancak 20 Nisan Pazartesi gününe ilişkin şu an için yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.
Konuyla ilgili olarak il valilikleri ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni bir karar alınması halinde, detaylar haberlerimize eklenecektir.