Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları, ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Şanlıurfa’daki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda birçok kişi yaralanırken, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıda ise 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti. Bu acı gelişmelerin ardından eğitim camiasında peş peşe grev kararları alınırken, okullarda alınacak güvenlik önlemleri de yeniden gündemin ön sıralarına taşındı. Peki, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü okullar tatil mi, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara'da okul var mı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...