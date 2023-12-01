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        Haberler Televizyon Pazartesi SHOW TV'de başlayacak olan 'Ne Gemiler Yaktım'dan çarpıcı bir sahne yayınlandı!

        Pazartesi SHOW TV'de başlayacak olan 'Ne Gemiler Yaktım'dan çarpıcı bir sahne yayınlandı!

        Show TV'de ekrana gelecek Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım' 4 Aralık Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen dizinin birinci bölümünden çarpıcı bir sahne yayınlandı. Yayınlanan sahnede Yasemin ve Fidan'a hayat veren Deniz Baysal ile Devrim Özkan'ın başarılı oyunculuğu dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 22:06 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:06
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        'Ne Gemiler Yaktım'dan çarpıcı bir sahne yayınlandı
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        Show TV’de 4 Aralık Pazartesi akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ için nefesler tutuldu. Geri sayımın yapıldığı dizinin birinci bölümünden yayınlanan çarpıcı sahne, Yasemin ve Fidan’ın hikayesine olan merakı iyice yükseltiyor. Yasemin’in Fidan’a hesap sorduğu gerilim dolu sahnede iki kadının başına acı bir olayın geldiği ve bu sebepten dolayı polise yakalanma korkusu yaşadıkları anlaşılıyor. İki kadının yollarının nasıl kesiştiği, başlarına neler geldiği akıllarda soru işaretleri oluştururken; hepsinin cevabı büyük bir merakla bekleniyor.

        İşte Ne Gemiler Yaktım’ın 1. Bölümünden Özel Sahne;

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        Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

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