Adı bile gişeleri etkiledi 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanlığı'nın 21 Ağustos'ta yayımladığı 'PCR Testi Zorunluluğu' genelgesi doğrultusunda kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılacak aşısız kişilerden PCR testinin istenmesine 6 Eylül'de başlanacak. PCR testi zorunluluğu henüz uygulamaya girmeden sinema gişelerini etkiledi. Uygulamanın hemen başladığını düşünen aşısız izleyicilerin sinema salonlarından uzak durduğu gişe rakamlarıyla gözler önüne serildi. Genelgenin yayımlanmasından sonraki hafta içi ve hafta sonu izleyici sayısı, sinemaların açıldığı 1 Temmuz'dan itibaren en düşük seviyede gerçekleşti.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, zorunlu PCR testinin doğuracağı sonucu Habertürk'e şöyle yorumlamıştı; "Genelgeyi insanları aşı olmaya özendirme yolunda bir adım olarak görüyoruz. Ancak sinema, tiyatro, konser diye kategori yapılmasına anlam veremedik. Restoran, kafe, AVM'ler de insanların toplu olarak bir arada bulunduğu yerler. Böyle bir karar alınması 'sinema ve tiyatrolar kapansın' demek gibi bir şey oldu. Sinema girişlerinde ilave görevli bulundurmak zaten işlerini yeni yeni düzelten bir sektör için uygulaması mümkün değil. Birçok sinemamız bu genelge uygulamada olduğu sürece kapalı kalmayı tercih edecektir."

AĞUSTOS HAFTA İÇİ GİŞE RAKAMLARI

6 - 12 Ağustos

Film Sayısı: 41

İzleyici Sayısı: 299.067

Film Başına İzleyici Sayısı: 7.294

Hasılat: 6.640.706 TL

Film Başına Hasılat: 161.968 TL

13 - 19 Ağustos

Film Sayısı: 41

İzleyici Sayısı: 292.753

Film Başına İzleyici Sayısı: 7.140

Hasılat: 6.685.515 TL

Film Başına Hasılat: 163.061 TL

Düşüş: % 2.1

20 - 26 Ağustos

Film Sayısı: 47

İzleyici Sayısı: 271.215

Film Başına İzleyici Sayısı: 5.770

Hasılat: 6.179.742 TL

Film Başına Hasılat: 131.483 TL

Düşüş: % 7.4

AĞUSTOS HAFTA SONU GİŞE RAKAMLARI

6 - 8 Ağustos

Film Sayısı: 25

İzleyici Sayısı: 148.835

Film Başına İzleyici Sayısı: 5.953

Hasılat: 3.564.793 TL

Film Başına Hasılat: 142.591 TL

13 - 15 Ağustos

Film Sayısı: 29

İzleyici Sayısı: 148.317

Film Başına İzleyici Sayısı: 5.114

Hasılat: 3.639.441 TL

Film Başına Hasılat: 125.497 TL

Düşüş: % 0,3

20 - 22 Ağustos

Film Sayısı: 31

İzleyici Sayısı: 139.924

Film Başına İzleyici Sayısı: 4.513

Hasılat: 3.412.714 TL

Film Başına Hasılat: 110.087 TL

Düşüş: % 5.7

27 - 29 Ağustos

Film Sayısı: 30

İzleyici Sayısı: 102.584

Film Başına İzleyici Sayısı: 3.419

Hasılat: 2.528.906 TL

Film Başına Hasılat: 84.296 TL

Düşüş: % 26.7