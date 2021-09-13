Kayıp % 33.8 oldu

Aşı olmayanlardan PCR testi istenmesinin sinema gişelerine nasıl yansıyacağı merak konusuydu.
Uygulamanın başladığı 6 Eylül haftasında gişe rakamları bir önceki haftaya (7 Ağustos - 2 Eylül) oranla % 20.1 artmıştı.
Ne var ki 272.392 izleyiciden 188.788 kişinin (%66.85) Uygulanmaya başlanmadan önceki hafta sonunda gitmesi nedeniyle PCR testinin gişelere olan etkisini ölçmek net olarak geçtiğimiz hafta sonunda mümkün olabilecekti.
10 - 12 Eylül'ü kapsayan hafta sonunda, bir önceki hafta sonuna oranla 63.754 izleyici kaybedildi. Hasılat kaybı ise 1.816.274 TL olarak gerçekleşti.
İzleyici sayısındaki % 33.8, hasılatta ise % 38.4'lük azalma 1 Temmuz'da başlayan kademeli normalleşme sürecinde yeniden açılan sinemaların en yüksek kaybı oldu.
3 - 5 EYLÜL
Film Sayısı: 37
İzleyici Sayısı: 188.788
Film Başına Düşen İzleyici Sayısı: 5.102
Hasılat: 4.734.959 TL
Film Başına Hasılat: 127.971 TL
10 - 12 EYLÜL
Film Sayısı: 36
İzleyici Sayısı: 125.034
Film Başına Düşen İzleyici Sayısı: 3.473
Hasılat: 2.918.685 TL
Film Başına Hasılat: 81.074 TL
Hafta sonunda en çok izlenen film, 35.286 kişiyle 'Shang-Chi ve On Halka Efsanesi' oldu. 9.402 biletin kesildiği 'Sir-Ayet: Ölü Doğan' ise en çok izlenen Türk yapımıydı.
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