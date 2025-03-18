Pedofili sapığa polis baskını! Çocuk istismarı içeren video tutuklattı!
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, internetten çocuk istismarı içeren video indirdiği belirlenen zanlı, polis baskınıyla gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı
Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kimliği ve adresi tespit edilen şüphelinin evine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
ÇOCUK İSTİSMARI VİDEOLARI ELE GEÇİRİLDİ
AA'daki habere göre adreste çocuk istismarı içeren videoların indirildiği 19 harici bellek, 31 CD ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.