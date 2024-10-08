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        Haberler Magazin Pedro Alonso O'choro ve Murat Boz'dan yeni paylaşım - Magazin haberleri

        Pedro Alonso O'choro ve Murat Boz'dan yeni paylaşım

        'La Casa de Papel'in Berlini Pedro Alonso O'choro ve Murat Boz'dan yeni bir paylaşım daha geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 11:44 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:44
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        Ünlü İspanyol oyuncu Alonso, Türkiye'de gerçekleşecek reklam filmi çekimleri için bir süredir İstanbul'da kalıyor.

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        Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Murat Boz, bir mekanda İtalyan yıldız Alonso ile araya gelip o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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        Boz, Pedro Alonso O'choro ile yeniden bir araya gelerek, yeni bir fotoğrafı daha paylaştı. Şarkıcı, İtalyan oyuncuyu etiketleyerek yaptığı o paylaşıma; "Değerli zamanınız için çok teşekkür ederim Pedro" notunu düştü.

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        İspanyol oyuncuyu, daha önce Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel evlerinde konuk etmişti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Pedro Alonso Ochoro
        #murat boz
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