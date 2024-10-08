Pedro Alonso O'choro ve Murat Boz'dan yeni paylaşım
'La Casa de Papel'in Berlini Pedro Alonso O'choro ve Murat Boz'dan yeni bir paylaşım daha geldi
Ünlü İspanyol oyuncu Alonso, Türkiye'de gerçekleşecek reklam filmi çekimleri için bir süredir İstanbul'da kalıyor.
Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Murat Boz, bir mekanda İtalyan yıldız Alonso ile araya gelip o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Boz, Pedro Alonso O'choro ile yeniden bir araya gelerek, yeni bir fotoğrafı daha paylaştı. Şarkıcı, İtalyan oyuncuyu etiketleyerek yaptığı o paylaşıma; "Değerli zamanınız için çok teşekkür ederim Pedro" notunu düştü.