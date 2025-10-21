Habertürk
        Pedro Pascal da 'Krallara Hayır' protestosuna katıldı

        ABD'de genelinde düzenlenen 'No Kings' (Krallara Hayır) protestolarından birinde ünlü oyuncu Pedro Pascal da vardı. Pascal, onu destekleyen ve eleştirenler arasında sert tartışmalara neden oldu

        Giriş: 21.10.2025 - 10:35 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:35
        Protesto gösterisinde bir ünlü
        ABD genelinde binlerce kişi, Donald Trump yönetimini protesto için cumartesi günü sokaklara döküldü. Ülke genelinde düzenlenen 'No Kings' (Krallara Hayır) gösterileri büyük ilgi gördü. Bu gösterilerden birinde ünlü biri isim de vardı.

        Ünlü oyuncu Pedro Pascal, hafta sonu Los Angeles'ta düzenlenen 'No Kings' (Krallara Hayır) protestosuna katıldıktan sonra internette sert tartışmalara yol açtı. 50 yaşındaki oyuncu, katıldığı protesto gösterisinden birkaç fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

        Bunlardan birinde, 'Black Brown Unity' (Siyahi-Kahverengi Birliği) tişörtü giymiş bir göstericinin yanında yumruğunu havaya kaldırmış halde görülüyordu. Diğer fotoğraflarda şişme bir tek boynuzlu atı öperken ve 'Özgürlük', 'Faşizm karşıtıyım' 'Irkçılık karşıtıyım' yazılı pankartlar taşıyan kalabalığı belgelediği görülüyordu.

        Pedro Pascal'ın paylaşımı yüz binlerce beğeni alırken, aynı zamanda tepki dalgasını da körükledi.

        Bazıları ünlü oyuncunun aktivist yönünü överken, diğerleri onu alakasız performatif gösteri yapmakla suçladı. Eleştirenlerden biri, "Pedro Pascal'ın No Kings protestosuna katılması, Hollywood ikiyüzlülüğünün en iyi örneği. Milyonerlerin herkese eşitlik hakkında nutuk çekerken devrimci taklidi yapması çok saçma" diye yazdı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Ünlüler sessiz kaldığında da şikayet ediyorsunuz, sessiz kalmadığında da şikâyet ediyorsunuz. Mantıklı olun" şeklinde yanıt verdi.

        Oyuncunun eyleme katılımıyla alay eden biri; "Sanıyorum bir sonraki rolünde duyarlı bir vatandaşı oynamaya hazırlık yapıyor" derken; bir başkası, onu; "Dünyanın en sevilmeyen oyuncularından biri haline gelen solcu bir çılgın" olarak nitelendirdi.

        Bu tepkilerin yanında çok sayıda kişi Pedro Pascal'ı savundu ve sosyal medya platformunu ilerici amaçları desteklemek için kullanması nedeniyle takdir etti. Pek çok kişi; "Tarihin doğru tarafında olduğun için teşekkür ederim" diye oyuncuyu överken; "Platformunuzu doğru şeylerde kullandığınız için teşekkür ederim. Ayağa kalkmalıyız! Bana doğru kişiyi desteklediğimi bir kez daha gösteriyor" diye yazanlar da oldu.

        Bir destekçisi; "Pedro Pascal hiçbir davayı kaçırmaz. Adam hem ekranda hem de ekran dışında çok yönlü" diye yorum yaptı.

        #Pedro Pascal
        #no kings
        #protesto
        #ABD
