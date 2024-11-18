- Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmayan

- Uçuşa elverişliliğini engelleyecek herhangi bir fiziksel veya mental sağlık problemi olmayan

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az bir yıl tecilli olan

İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden/edebilecek olan.