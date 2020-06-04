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Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir yapılamayan ticari uçuşlar geçtiğimiz günlerde başladı. Bu kapsamda, yerli havayolu şirketi Pegasus yurt içi uçuşlarını 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "30.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarımızın zorunlu resmi otorite kararları doğrultusunda durdurulduğu kamuya duyurulmuştu. Kontrollü sosyal hayata geçiş süreci kapsamında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen destinasyonlar arasında sınırlı sayıda iç hat seferlerimiz 1 Haziran 2020 tarihinde başlamış olup 4 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımız 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişletilmiştir" denildi.

Pegasus, dış hat uçuşları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada da, kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kademeli olarak kaldırılmasını beklediğini ve hazırlıkların bu doğrultuda sürdürüldüğünü bildirdi.