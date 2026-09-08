PEGASUS UCUZ BİLET KAMPANYASI | 500 TL’ye yurt dışına uçuş fırsatı! Pegasus 9 Euro uçak bileti nasıl alınır, hangi hatlarda geçerli ve uçuş tarihi ne zaman?
Uygun fiyata seyahat etmek isteyenleri sevindirecek haber geldi. Pegasus yurt dışı kampanyası ile 9 Euro artı vergilerle yurt dışı bileti alınabiliyor. Peki, Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu hatlar neler, başvuru ve seyahat tarihleri ne zaman? İşte, 2026 Eylül Pegasus ucuz bilet kampanyası şartları…
Pegasus, kış sezonunda yurt dışına seyahat etmek isteyen yolcular için uçak bileti kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla çok sayıda yurt dışı rotasında kampanya geçerli olacak. Ucuz bilet almak isteyenler Pegasus kampanyasının geçerli olduğu hatları ve uçuş tarihlerini sorguluyor. Peki, Pegasus 9 Euro uçak bileti hangi hatlarda geçerli ve uçuş tarihi ne zaman? İşte, 2026 Pegasus ucuz bilet kampanyasının geçerli olduğu ülkeler…
PEGASUS YURT DIŞI KAMPANYASI: BİLETLER 9 EURODAN BAŞLIYOR
Pegasus, yurt dışına seyahat etmek isteyenler için yeni kampanyasını duyurdu. 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında Pegasus BolBol üyelerine özel sunulan kampanyada, seçili yurt dışı hatlarında biletler 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 9 Euro, güncel kurla yaklaşık 500 TL'ye denk geliyor; ancak bilet fiyatına vergiler ayrıca ekleniyor.
9 EURO BİLET KAMPANYASI SEYAHAT TARİHLERİ NE ZAMAN?
Bilet satış tarihi 8-10 Eylül 2026 olan Pegasus 9 Euro ucuz bilet kampanyası kapsamındaki uçuşlar, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Pegasus tarafından belirtilen hatlar arasında geçerli olan kampanya 250 bin koltukla sınırlandırıldı.
PEGASUS KAMPANYASI HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?
9 EURO + VERGİLERLE
İstanbul Sabiha Gökçen - Alicante - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bilbao - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Birmingham - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bremen - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bristol - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Düsseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburgh - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Gence - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Graz - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Ljubljana - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (LGW) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (STN) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Münih - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Podgorica - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Sevilla - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Sofya - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tuzla - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Zagreb - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara - Bakü - Ankara
Ankara - Berlin - Ankara
Ankara - Düsseldorf - Ankara
Ankara - Frankfurt - Ankara
Ankara - Hamburg - Ankara
Ankara - Kopenhag - Ankara
Ankara - Köln - Ankara
Ankara - Krakow - Ankara
Ankara - Lizbon - Ankara
Ankara - Londra (STN) - Ankara
Ankara - Podgorica - Ankara
Ankara - Stuttgart - Ankara
Ankara - Varşova - Ankara
Ankara - Viyana - Ankara
İzmir - Barcelona - İzmir
İzmir - Lizbon - İzmir
İzmir - Londra (STN) - İzmir
İzmir - Madrid - İzmir
İzmir - Podgorica - İzmir
İzmir - Üsküp - İzmir
İzmir - Varşova - İzmir
Antalya - Hurghada - Antalya
Antalya - Krakow - Antalya
Antalya - Şarm El-Şeyh - Antalya
Antalya - Varşova - Antalya
Çukurova - Berlin - Çukurova
Çukurova - Düsseldorf - Çukurova
Çukurova - Köln - Çukurova
Çukurova - Londra (STN) - Çukurova
Diyarbakır - Köln - Diyarbakır
Elazığ - Köln - Elazığ
Gaziantep - Köln - Gaziantep
Kayseri - Köln - Kayseri
İskenderiye (EG) - İstanbul Sabiha Gökçen
Amman - Ankara
Amman - Antalya
Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen
Berlin - Gaziantep
Beyrut - Antalya
Düsseldorf - Gaziantep
Düsseldorf - Kayseri
Düsseldorf - Samsun
Düsseldorf - Trabzon
Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen - Dublin
İstanbul Sabiha Gökçen - Kutaisi
İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm
Kahire (SPX) - İstanbul Sabiha Gökçen
Kahire (SPX) - İzmir
Kopenhag - Konya
Luxor - İstanbul Sabiha Gökçen
Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen
Marsa Alam - İstanbul Sabiha Gökçen
Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen
Nice - İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen
Paris (CDG) - İstanbul Sabiha Gökçen
Paris (ORY) - İstanbul Sabiha Gökçen
Roma - İstanbul Sabiha Gökçen
Rotterdam - Kayseri
Şarm El-Şeyh - Ankara
Şarm El-Şeyh - İstanbul Sabiha Gökçen
Şarm El-Şeyh - İzmir
Tiflis - Antalya
Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen
19 EURO + VERGİLERLE
İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Milano - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara - Bağdat - Ankara
Ankara - Erbil - Ankara
Antalya - Bakü - Antalya
Ankara - Amman
Ankara - Şarm El-Şeyh
Antalya - Beyrut
Antalya - Kişinev
Antalya - Tiflis
Beyrut - İstanbul Sabiha Gökçen
Dammam (SA) - İstanbul Sabiha Gökçen
Dublin - İstanbul Sabiha Gökçen
Gaziantep - Berlin
Gaziantep - Düsseldorf
İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen - Aktöbe
İstanbul Sabiha Gökçen - İskenderiye (EG)
İstanbul Sabiha Gökçen - Atyrau
İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü
İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen - Cezayir
İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan
İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire (SPX)
İstanbul Sabiha Gökçen - Kişinev
İstanbul Sabiha Gökçen - Luxor
İstanbul Sabiha Gökçen - Marsa Alam
İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo
İstanbul Sabiha Gökçen - Roma
İstanbul Sabiha Gökçen - Şarm El-Şeyh
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis
İstanbul Sabiha Gökçen - Uralsk
İzmir - Kahire (SPX)
İzmir - Şarm El-Şeyh
Kayseri - Düsseldorf
Kayseri - Rotterdam
Konya - Kopenhag
Kutaisi - İstanbul Sabiha Gökçen
Maskat - İstanbul Sabiha Gökçen
Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen
Samsun - Düsseldorf
Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen
Şarja - İstanbul Sabiha Gökçen
Trabzon - Düsseldorf
29 EURO + VERGİLERLE
Aktau - İstanbul Sabiha Gökçen
Amman - İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya - Amman
Atyrau - İstanbul Sabiha Gökçen
Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen
Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen
Cezayir - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam
İstanbul Sabiha Gökçen - Beyrut
İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon
İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya
İstanbul Sabiha Gökçen - Maskat
İstanbul Sabiha Gökçen - Nice
İstanbul Sabiha Gökçen - Paris (CDG)
İstanbul Sabiha Gökçen - Paris (ORY)
İstanbul Sabiha Gökçen - Şarja
Kişinev - Antalya
Kişinev - İstanbul Sabiha Gökçen
Uralsk - İstanbul Sabiha Gökçen
39 EURO + VERGİLERLE
İstanbul Sabiha Gökçen - Süleymaniye - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Erbil - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Halep - İstanbul Sabiha Gökçen
Aktöbe - İstanbul Sabiha Gökçen
Doha - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bağdat
İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn
İstanbul Sabiha Gökçen - Çimkent
İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA)
İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad
İzmir - Moskova
49 EURO + VERGİLERLE
Antalya - Bişkek - Antalya
Almati - Antalya
Almati - İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya - Çimkent
Antalya - Moskova
Antalya - Petersburg
Bağdat - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bişkek
İstanbul Sabiha Gökçen - Doha
İstanbul Sabiha Gökçen - Nursultan
Moskova - İzmir
59 EURO + VERGİLERLE
İstanbul Sabiha Gökçen - Oş - İstanbul Sabiha Gökçen
Antalya - Almati
Antalya - Nursultan
Bişkek - İstanbul Sabiha Gökçen
Çimkent - Antalya
Çimkent - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Almati
İstanbul Sabiha Gökçen - Moskova
İstanbul Sabiha Gökçen - Petersburg
Moskova - Antalya
Nursultan - İstanbul Sabiha Gökçen