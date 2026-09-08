Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi PEGASUS UCUZ BİLET KAMPANYASI | 500 TL’ye yurt dışına uçuş fırsatı! Pegasus 9 Euro uçak bileti nasıl alınır, hangi hatlarda geçerli ve uçuş tarihi ne zaman?

        PEGASUS UCUZ BİLET KAMPANYASI | 500 TL’ye yurt dışına uçuş fırsatı! Pegasus 9 Euro uçak bileti nasıl alınır, hangi hatlarda geçerli ve uçuş tarihi ne zaman?

        Uygun fiyata seyahat etmek isteyenleri sevindirecek haber geldi. Pegasus yurt dışı kampanyası ile 9 Euro artı vergilerle yurt dışı bileti alınabiliyor. Peki, Pegasus yurt dışı kampanyasının geçerli olduğu hatlar neler, başvuru ve seyahat tarihleri ne zaman? İşte, 2026 Eylül Pegasus ucuz bilet kampanyası şartları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 14:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Pegasus, kış sezonunda yurt dışına seyahat etmek isteyen yolcular için uçak bileti kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla çok sayıda yurt dışı rotasında kampanya geçerli olacak. Ucuz bilet almak isteyenler Pegasus kampanyasının geçerli olduğu hatları ve uçuş tarihlerini sorguluyor. Peki, Pegasus 9 Euro uçak bileti hangi hatlarda geçerli ve uçuş tarihi ne zaman? İşte, 2026 Pegasus ucuz bilet kampanyasının geçerli olduğu ülkeler…

        2

        PEGASUS YURT DIŞI KAMPANYASI: BİLETLER 9 EURODAN BAŞLIYOR

        Pegasus, yurt dışına seyahat etmek isteyenler için yeni kampanyasını duyurdu. 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında Pegasus BolBol üyelerine özel sunulan kampanyada, seçili yurt dışı hatlarında biletler 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 9 Euro, güncel kurla yaklaşık 500 TL'ye denk geliyor; ancak bilet fiyatına vergiler ayrıca ekleniyor.

        3

        9 EURO BİLET KAMPANYASI SEYAHAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Bilet satış tarihi 8-10 Eylül 2026 olan Pegasus 9 Euro ucuz bilet kampanyası kapsamındaki uçuşlar, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Pegasus tarafından belirtilen hatlar arasında geçerli olan kampanya 250 bin koltukla sınırlandırıldı.

        4

        PEGASUS KAMPANYASI HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?

        9 EURO + VERGİLERLE

        İstanbul Sabiha Gökçen - Alicante - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Bilbao - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Birmingham - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Bremen - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Bristol - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Düsseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburgh - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen

        5

        İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Gence - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Graz - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Ljubljana - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (LGW) - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (STN) - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Münih - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Podgorica - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Prag - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Sevilla - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Sofya - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Tuzla - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Zagreb - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen

        6

        Ankara - Bakü - Ankara

        Ankara - Berlin - Ankara

        Ankara - Düsseldorf - Ankara

        Ankara - Frankfurt - Ankara

        Ankara - Hamburg - Ankara

        Ankara - Kopenhag - Ankara

        Ankara - Köln - Ankara

        Ankara - Krakow - Ankara

        Ankara - Lizbon - Ankara

        Ankara - Londra (STN) - Ankara

        Ankara - Podgorica - Ankara

        Ankara - Stuttgart - Ankara

        Ankara - Varşova - Ankara

        Ankara - Viyana - Ankara

        İzmir - Barcelona - İzmir

        İzmir - Lizbon - İzmir

        İzmir - Londra (STN) - İzmir

        İzmir - Madrid - İzmir

        İzmir - Podgorica - İzmir

        İzmir - Üsküp - İzmir

        İzmir - Varşova - İzmir

        7

        Antalya - Hurghada - Antalya

        Antalya - Krakow - Antalya

        Antalya - Şarm El-Şeyh - Antalya

        Antalya - Varşova - Antalya

        Çukurova - Berlin - Çukurova

        Çukurova - Düsseldorf - Çukurova

        Çukurova - Köln - Çukurova

        Çukurova - Londra (STN) - Çukurova

        Diyarbakır - Köln - Diyarbakır

        Elazığ - Köln - Elazığ

        Gaziantep - Köln - Gaziantep

        Kayseri - Köln - Kayseri

        İskenderiye (EG) - İstanbul Sabiha Gökçen

        Amman - Ankara

        Amman - Antalya

        Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen

        Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen

        Berlin - Gaziantep

        Beyrut - Antalya

        Düsseldorf - Gaziantep

        Düsseldorf - Kayseri

        Düsseldorf - Samsun

        Düsseldorf - Trabzon

        8

        Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel

        İstanbul Sabiha Gökçen - Dublin

        İstanbul Sabiha Gökçen - Kutaisi

        İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm

        Kahire (SPX) - İstanbul Sabiha Gökçen

        Kahire (SPX) - İzmir

        Kopenhag - Konya

        Luxor - İstanbul Sabiha Gökçen

        Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen

        Marsa Alam - İstanbul Sabiha Gökçen

        Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen

        Nice - İstanbul Sabiha Gökçen

        Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen

        Paris (CDG) - İstanbul Sabiha Gökçen

        Paris (ORY) - İstanbul Sabiha Gökçen

        Roma - İstanbul Sabiha Gökçen

        Rotterdam - Kayseri

        Şarm El-Şeyh - Ankara

        9

        Şarm El-Şeyh - İstanbul Sabiha Gökçen

        Şarm El-Şeyh - İzmir

        Tiflis - Antalya

        Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen

        19 EURO + VERGİLERLE

        İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Abu Dabi - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Milano - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen

        Ankara - Bağdat - Ankara

        Ankara - Erbil - Ankara

        Antalya - Bakü - Antalya

        Ankara - Amman

        Ankara - Şarm El-Şeyh

        Antalya - Beyrut

        Antalya - Kişinev

        Antalya - Tiflis

        10

        Beyrut - İstanbul Sabiha Gökçen

        Dammam (SA) - İstanbul Sabiha Gökçen

        Dublin - İstanbul Sabiha Gökçen

        Gaziantep - Berlin

        Gaziantep - Düsseldorf

        İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau

        İstanbul Sabiha Gökçen - Aktöbe

        İstanbul Sabiha Gökçen - İskenderiye (EG)

        İstanbul Sabiha Gökçen - Atyrau

        İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü

        İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte

        İstanbul Sabiha Gökçen - Cezayir

        İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan

        İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire (SPX)

        İstanbul Sabiha Gökçen - Kişinev

        İstanbul Sabiha Gökçen - Luxor

        İstanbul Sabiha Gökçen - Marsa Alam

        İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo

        İstanbul Sabiha Gökçen - Roma

        İstanbul Sabiha Gökçen - Şarm El-Şeyh

        İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis

        İstanbul Sabiha Gökçen - Uralsk

        11

        İzmir - Kahire (SPX)

        İzmir - Şarm El-Şeyh

        Kayseri - Düsseldorf

        Kayseri - Rotterdam

        Konya - Kopenhag

        Kutaisi - İstanbul Sabiha Gökçen

        Maskat - İstanbul Sabiha Gökçen

        Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen

        Samsun - Düsseldorf

        Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen

        Şarja - İstanbul Sabiha Gökçen

        Trabzon - Düsseldorf

        29 EURO + VERGİLERLE

        Aktau - İstanbul Sabiha Gökçen

        Amman - İstanbul Sabiha Gökçen

        Antalya - Amman

        Atyrau - İstanbul Sabiha Gökçen

        Bahreyn - İstanbul Sabiha Gökçen

        Brüksel - İstanbul Sabiha Gökçen

        12

        Cezayir - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam

        İstanbul Sabiha Gökçen - Beyrut

        İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon

        İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya

        İstanbul Sabiha Gökçen - Maskat

        İstanbul Sabiha Gökçen - Nice

        İstanbul Sabiha Gökçen - Paris (CDG)

        İstanbul Sabiha Gökçen - Paris (ORY)

        İstanbul Sabiha Gökçen - Şarja

        Kişinev - Antalya

        Kişinev - İstanbul Sabiha Gökçen

        Uralsk - İstanbul Sabiha Gökçen

        13

        39 EURO + VERGİLERLE

        İstanbul Sabiha Gökçen - Süleymaniye - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Erbil - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Halep - İstanbul Sabiha Gökçen

        Aktöbe - İstanbul Sabiha Gökçen

        Doha - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Bağdat

        İstanbul Sabiha Gökçen - Bahreyn

        İstanbul Sabiha Gökçen - Çimkent

        İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA)

        İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad

        İzmir - Moskova

        14

        49 EURO + VERGİLERLE

        Antalya - Bişkek - Antalya

        Almati - Antalya

        Almati - İstanbul Sabiha Gökçen

        Antalya - Çimkent

        Antalya - Moskova

        Antalya - Petersburg

        Bağdat - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Bişkek

        İstanbul Sabiha Gökçen - Doha

        İstanbul Sabiha Gökçen - Nursultan

        Moskova - İzmir

        15

        59 EURO + VERGİLERLE

        İstanbul Sabiha Gökçen - Oş - İstanbul Sabiha Gökçen

        Antalya - Almati

        Antalya - Nursultan

        Bişkek - İstanbul Sabiha Gökçen

        Çimkent - Antalya

        Çimkent - İstanbul Sabiha Gökçen

        İstanbul Sabiha Gökçen - Almati

        İstanbul Sabiha Gökçen - Moskova

        İstanbul Sabiha Gökçen - Petersburg

        Moskova - Antalya

        Nursultan - İstanbul Sabiha Gökçen

        16

        69 EURO + VERGİLERLE

        Kazablanka - İstanbul Sabiha Gökçen

        Moskova - İstanbul Sabiha Gökçen

        Nursultan - Antalya

        Petersburg - Antalya

        Petersburg - İstanbul Sabiha Gökçen

        79 EURO + VERGİLERLE

        İstanbul Sabiha Gökçen - Kazablanka

        İstanbul Sabiha Gökçen - Amman

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pegasus
        #UÇAK BİLETİ
        #kampanya
        #Ucuz uçak bileti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandıran muhasebecinin lüks hayatı ortaya çıktı!
        Çalıştığı şirketi 122 milyon TL dolandıran muhasebecinin lüks hayatı ortaya çıktı!
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        Osimhen'in yokluğu can yakıyor
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        'Bosna Kasabı' için düzenlenen cenaze törenine tepki
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        Avrasya Tüneli'nde yeni rekor
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Küba'dan Türkiye'ye... İnanılmaz hikaye!
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bağlantı
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        Feci anlar kamerada! TFF personeli kazada can verdi!
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı