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Pegasus WhatsApp destek hattını devreye aldı

Pegasus müşterilerin sorunlarının hızlı çözünü için +90 850 399 17 01 numaralı WhatsApp destek hattını kurdu

WhatsApp
AA

Pegasus Hava Yolları, misafirlerinin seyahatlerine dair tüm sorularını hızlı ve kolay bir şekilde sorabilmeleri ve çözüme ulaştırabilmeleri için WhatsApp destek hattı kurdu.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, misafirlerinin seyahatlerine dair tüm sorularını hızlı ve kolay bir şekilde sorabilmeleri ve çözüme ulaştırabilmeleri için hayata geçirilen WhatsApp destek hattı, 7/24 hizmet verecek.

+90 850 399 17 01 numaralı destek hattında sunulan hizmet kapsamında bilet işlemleri/sorgulama, kampanya bulma, uçuş durumu, bagaj hakkı, kayıp hasarlı bagaj işlemleri, başvuru sorgulama, sadakat program üyeliği gibi konularda sorular sorulabiliyor.

Destek hattında ayrıca hava yolu seyahatiyle ilgili akla gelebilecek soruların ve cevaplarının yer aldığı "Sıkça Sorulan Sorular" bölümü de bulunuyor.

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