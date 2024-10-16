Peker Açıkalın: Anılarımız hep anılarımda Peker Açıkalın, 20212'de hayata veda eden Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Erol Günaydın'ı ölüm yıl dönümünde andı; "30 seneyi birlikte geçirdik, zaman geçse de yanağım hep yanağımda... Anılarımız hep anılarımda"

Habertürk Giriş: 16.10.2024 - 14:39 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:39 facebook

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