Kayıp aranıyorlar 0:00 / 0:00

Peker Açıkalın…

1986’da ‘Bir Daha Umut’ adlı sinema filmiyle 23 yaşında kariyerine başladı.

36 yılda 19 filmde rol alan Peker Açıkalın, kariyeri adına çıkışı özellikle 2000’li yıllarda yakaladı.

2018’den sonra hiçbir yapımda rol almayan Peker Açıkalın, deyim yerindeyse kayıplara karıştı. Avşar Film, Açıkalın’ın ‘Kadir Kuru’yu canlandırdığı 2009 yapımı ‘Türkler Çıldırmış Olmalı’nın devamını çekmeye karar verdi. Ne var ki filmde Açıkalın’a ulaşmak mümkün olmadı.

Hal böyle olunca filmin çekilip çekilemeyeceği belirsiz bir hale geldi.