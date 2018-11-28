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Sosyal medya hesabından güzel haber veren Açıkalın, duygularını, "İki gönül bir olunca samanlık seyran, sağ ve sol el ile bir kalp işareti oluyor... İsteyince de bir çocuk bahşetti rabbimiz. Hem de iki kızdan sonra… Erkek çocuğumun doğması için, gün değil saat sayıyoruz. Sağlık ve sıhhatle doğsun. Büyüyüp de abi olsun, adam olsun, vatana millete hayırlı olsun" sözleriyle ifade etmişti.