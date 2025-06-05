2016'da nikâh masasına oturan, Alin ve Lina adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan'ın evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ve ikilinin yollarını ayıracağı ileri sürülmüştü. İddiaları doğrulayan açıklama Pelin Akil'den geldi.

Pelin Akil, eşi Anıl Altan ve ikiz çocukları Alin ile Lina

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Berkay Şahin'i dinlemeye giden Pelin Akil, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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"KARI - KOCA YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Pelin Akil, Anıl Altan ile boşanacakları yönündeki iddialar hakkında ilk kez açıklamada bulunarak "Karı - koca yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz her zaman bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Guns N' Roses konserine giden Pelin Akil, "Halktan bir birey olarak eğlenmek istedim. Dans edip eğlendim. Kılık değiştirdim" dedi.

Şarkı söylediğini belirten oyuncu, "Berkay ile düetimiz oldu. Yeni programına konuk oldum. Doğukan Medetoğlu ile şarkımız çıktı. İnanılmaz bir dinleyici var. Müzikal anlamda bir şey yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.