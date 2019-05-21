Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle de etkileşim halinde olan ünlü oyuncu Pelin Akil onlardan gelen yorumlara da cevap veriyor.

Yeni anne olan oyuncuya takipçileri 'Neden oruç tutmuyorsun?' diye sordu. Emziren bir anne olduğunu ve bu sebeple oruç tutamadığını söyleyen Pelin Akil, kendi hesabından yaptığı paylaşımlarda özgür olduğunu ve bundan rahatsızlık duyanların kendisini takibi bırakabileceklerini belirtti.

İşte ünlü oyuncunun o açıklaması:

Emziriyorum ve oruç tutamıyorum şu anda ve onun dışında bunu açıklamama gerek yok ama siz diyorsunuz ki, 'Tutana en azından saygınız olsun.' Sizin bana saygınız nerede o zaman? Yani bu benim sayfam ve paylaşıyorum istediğimi. Rahatsız oluyorsanız, görmek istemiyorsanız takip etmeyin gitsin. 'Tutana saygınız olsun' diyorsunuz o zaman sizin de emziren ve tutamayan bir anneye saygınız olsun.