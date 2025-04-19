Pelin Akil’in doğum gününde dikkat çeken sessizlik

2016 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alan ünlü oyuncular Pelin Akil ile Anıl Altan, bir süredir boşanma iddialarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Çift, çıkan ayrılık haberlerini yalanlasa da, son zamanlarda evlerini ayırdıkları ve Pelin Akil'in "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var, konuşmayı uygun bulmuyoruz" şeklinde kaçamak cevaplar vermesi dedikoduları güçlendirmişti. Akil, boşanma davası sorusuna ise "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek net bir yanıt vermekten kaçınmıştı.

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Pelin Akil'in 39'uncu yaş günü yakın çevresi tarafından kutlandı ve oyuncu bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ancak, bu kutlamalarda bir süredir Moskova'da bulunan eşi Anıl Altan'ın herhangi bir paylaşım yapmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraflar: Instagarm