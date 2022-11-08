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Haberler Magazin Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay kimdir, kaç yaşında? Bedri Güntay'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?
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Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay ameliyata alındı!

Oyuncu Pelin Karahan'ın açıklamalarına göre eşi Bedri Güntay acil ameliyata alındı. Ünlü isim eşinin son durumu hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu.

Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay kimdir, kaç yaşında? Bedri Güntay'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?
Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay kimdir?
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Oyuncu Pelin Karahan'ın son dakika açıklamalarına göre eşi Bedri Güntay, akciğer embolisi sebebiyle acil olarak ameliyata alındı. Karahan, Instagram hesabından duyuru yaptı.

PELİN KARAHAN'IN EŞİ BEDRİ GÜNTAY KİMDİR?

1984 yılında doğan Bedri Güntay, Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezundur. 24 Haziran 2014 yılından beri Pelin Karahan'ın eşi olan Güntay, bir güvenlik şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Pelin Karahan ve Bedri Güntay iki çocuk sahibidir.

BEDRİ GÜNTAY'A NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pelin Karahan eşi Bedri Güntay'ın sağlık durumu hakkında Instagram hesabından şu açıklamaları yaptı: "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, bugün teşhisi konulan akciğer embolisi nedeniyle acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti şu an hastanede gözetim altında devam ediyor süreci. Arayan soran herkese çok teşekkürler, şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için teşekkürler. Sevgiler.

Akciğer embolisi, akciğerlerdeki damarların birinde pıhtı ya da başka bir materyal nedeniyle gelişen tıkanıklık olarak tanımlanabilir. Çoğu durumda, bacaklarda oluşan kan pıhtılarından kaynaklanan akciğer embolisi, nadiren de olsa vücudun başka bölümlerinde oluşan pıhtı ya da başka maddeler nedeniyle de oluşabilmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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